Las imágenes de Daniel Sancho comprando un cuchillo antes de matar a Edwin Arrieta en Tailandia

Daniel Sancho, el joven español acusado de asesinar y desmembrar el cuerpo del colombiano Edwin Arrieta Arteaga, pasará este lunes a disposición judicial. El joven fue acusado formalmente tras la prueba de ADN de los restos humanos hallados dentro de un saco de fertilizante en un contenedor de basura la noche del asesinato de Arrieta Arteaga.

El joven, hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido al día siguiente del hallazgo de los restos y acabó confesando el crimen.

Un cuchillo, una sierra y bolsas de basura, esta fue la compra que hizo Daniel Sancho en un supermercado el día antes de presuntamente asesinar y descuartizar al cirujano colombiano. Según medios tailandeses, después dejó todos esos artículos en la habitación de un resort donde, al parecer, se produjeron los hechos.

Sancho habría decidido cortar el cuerpo de la víctima en 14 partes que introdujo en bolsas de viaje y tiró en una playa cercana al hotel. Las cámaras de seguridad lo captaron precisamente viajando en moto con una bolsa de viaje a la espalda.

No son las únicas imágenes que se han captado del español, poco antes también lo captaron con otra motocicleta. Esta vez con Arrieta detrás. Hasta ahora se han hallado restos humanos tanto en la playa del resort como en el vertedero de la ciudad.

El propio Sancho denunció la noche del jueves en la comisaría de Koh Phangan la desaparición de su amigo, quien supuestamente llegó un día antes a la isla. Volvió a comisaría el viernes para ser interrogado y el sábado fue detenido.

Sancho aseguró que tenía miedo a la víctima

Confesó a los agentes que había cometido el crimen porque tenía miedo de la víctima. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró a EFE.

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", aseveró.

Antena 3 Noticias ha podido hablar con el periodista que le realizó la entrevista. Ramón Abarca, delegado en Tailandia de la Agencia EFE, ha explicado que Sancho le aseguró que estaba obsesionado con él, le había dejado dinero y le había prometido muchas cosas.

Sin embargo, el cocinero se dio cuenta de que realmente quería estar con él, ya que Arrieta quería que Sancho dejara a su novia y fuese realmente su pareja. Es por eso que él ha explicado que se sentía su rehén.

¿Qué futuro le espera?

Lo más seguro es que vaya a prisión, aunque no sería la de Bangkok. Al recibir una condena en la isla de Samui, Sancho sería encarcelado en la prisión de la isla, una prisión provincial donde los delitos máximos son de hasta 15 años. Asimismo, a pesar de que se hayan presentado cargos contra él y se le encarcele en dicha cárcel, la espera de juicio podría durar meses.

Al reconocer la culpabilidad de los hechos, los abogados de oficio de Daniel Sancho le han explicado a Ramón Abarca que tiene menos posibilidades de que sea condenado a pena de muerte, ya que aunque está en vigor, es muy raro que se aplique.

El actor Rodolfo Sancho habla por primera vez de "máxima confusión"

El actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, ha pedido el "máximo respeto" para su hijo, así como para la familia, "en estos momentos delicados y de máxima confusión". En un breve comunicado enviado a EFE, tanto el actor como la familia han rogado a los medios de comunicación "que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado".