Daniel Sancho confiesa el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia: "Yo era su rehén"

Daniel Sancho Bronchano ha reconocido a EFE que es culpable del asesinato de su amigo, el cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga en Tailandia. El joven ha asegurado que se sentía un rehén.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", ha aseverado.

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", ha apuntado a EFE. Sancho ha señalado que las autoridades tailandesas le estaban tratando bien: "Nadie me ha pegado ni me ha hecho daño".

Reconstrucción de los hechos

Fuentes policiales confirmaron que el joven acompañó este sábado a la Policía a los sitios en los que supuestamente arrojó partes del cuerpo descuartizado del colombiano.

Los agentes tailandeses han llevado a Sancho a diferentes puntos de la isla para la reconstrucción del crimen, incluida la playa Haad Rin, donde supuestamente el joven estuvo con Arrieta poco antes de su desaparición.

Tras la reconstrucción, Sancho, ha regresado a la comisaría de Koh Phangan, donde se reunió con altos mandos policiales en una sala de conferencias. Sancho vestía una camiseta oscura, no estaba esposado y se hallaba sentado en la mesa junto a varias personas.

Han localizado el kayak

También este domingo, la Policía tailandesa ha encontrado un kayak presuntamente empleado por el español Daniel Sancho para arrojar una maleta en la que se encontraban los restos descuartizados de su víctima.

El kayak ha sido encontrado en la playa de Salat, a unos 300 metros del hotel donde ocurrió el asesinato. La canoa es propiedad de dos mujeres, identificadas como "Tuk" y "Kanda", quienes han explicado a las fuerzas de seguridad que el español les pidió alquilar el kayak en torno a las 21.00 del martes.

Aunque en un primer momento se negaron a alquilárselo dado el peligro que comportaba navegar tras la caída del sol, el acusado, frustrado, finalmente les ofreció comprárselo por 1.000 dólares.

Principales hipótesis

Una de las primeras hipótesis apuntaba a que ambos podrían tener una relación sentimental. El entorno cercano explica a Antena 3 Noticias que esto no sería cierto. Según fuentes confirmadas por 'El Mundo', ambos estaban planeando montar negocios en común en España. Un compañero de profesión ha confirmado al citado medio que se habían visto al menos en cuatro ocasiones en España.

"Hablé con él el pasado viernes, un día antes de su partida a Tailandia y me dijo que se iba a encontrar con este amigo, que resultó ser su presunto homicida. Me habló otra vez de los negocios, pero no sabría asegurarte si llevó dinero en efectivo a Tailandia", asegura al amigo.

Cómo podría librarse de la pena de muerte si es declarado culpable

Marcos García Montes, abogado, afirma que Sancho podría enfrentarse a una pena de muerte, ya que, aunque haya confesado los hechos "como es un delito de asesinato con dos agravantes, homicidio agravantísimo, pues prácticamente tendría como sanción la pena de muerte, no sería la de la cadena perpetua, en principio".