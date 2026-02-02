Rifirrafe entre Rubén Amón y el policía Serafín Giraldo: "Eres policía pero también un ser humano con ideas políticas"

Espejo Público ha debatido hoy sobre la regularización de inmigrantes que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Pedro Sánchez. El periodista Iñako Díaz- Guerra cree que hay un matiz en las condiciones de esta regularización que establece que a una persona sin antecedentes penales pero con antecedentes policiales sospechosos también se le puede prohibir la regularización. "Los antecedentes policiales cuentan, a una persona multi reincidente con 30 casos policiales abiertos el Estado no se le va a conceder la regularización", apunta.

Serafín Giraldo, inspector de Policía, sostiene además que una persona puede cambiar su identidad para escapar de esos antecedentes policiales. Afirma que en esta nueva regularización también se habla de 'delitos relevantes' pero él desconoce cuáles son ese tipo de delitos. Si compara la situación actual con otras regularizaciones apunta que en 2005 se regularizaron 576.000 personas, un proceso que define como "una regularización mucho más objetiva y mejor hecha en el tiempo". "Se reforzaron las unidades, con Aznar se regularizaron 500.000 personas en 8 años".

"Las otras regularizaciones fueron mucho más ordenadas"

Señala Giraldo que las otras regularizaciones también las vivió porque en ese momento él también era policía. "Fueron más ordenadas y se pidieron documentos más precisos, ahora se está pidiendo cualquier tipo de documento. Ahora no sabemos los que van a ser y eso es alarmante".

Rubén Amón respondía a Giraldo diciéndole que "parece que estamos cobijando ya una bomba criminal y explosiva". Algo a lo que el agente respondía diciendo que no se está metiendo en política. "Me sorprende que diga eso porque es policía pero un ser humano con ideas políticas que se trasladan en su discurso de forma subliminar o explícitamente".

"Esto cansa, lo que te digo es que tendré problemas de colapsos, problemas de fraudes, y que tendré problemas de antecedentes y así no se puede", respondía a su vez.

"El problema es lo mal que se han hecho las cosas hasta ahora"

"El único avance que va a suponer esta regularización es que al menos a partir de ahora aunque una parte de ellos sean delincuentes voy a saber cuáles son. El problema es lo mal que se han hecho las cosas hasta ahora. A mí como policía se me tiene que decir de estas 200 personas que entraron este fin de semana qué hago con ellas, ¿las dejo pasar? ¿me pongo delante para que no pasen?".

