"Te voy a matar": las amenazas que reciben las trabajadoras del 016

Nuestro compañero Javi Fuente ha investigado esta problemática y ha hablado con Nicolás Ribas, periodista, quien alerta de la frecuencia de estos ataques. “Hay trabajadoras que reciben insultos y amenazas cada dos días y otras prácticamente a diario”, explica. Mensajes como “Eres una zorra”, “Ojalá te apuñalen” u “Ojalá te violen” forman parte del día a día de algunas operadoras.

Desde la Policía Nacional confirman que no se trata de un fenómeno nuevo. Serafín Giraldo, inspector jefe, asegura que “prácticamente desde que se instauró el 016 llegan estas amenazas hacia las trabajadoras”.

"Tenemos que esperar que pase algo grave"

Por su parte, el Ministerio de Igualdad, hasta donde se ha desplazado Javi Fuente, sostiene que estas amenazas no son recurrentes y que la red es segura. Según los datos que el Ministerio aporta, estos “solo representan un 0,14% y, si hubiera una situación grave, se activarían los protocolos”. Un argumento que Ribas cuestiona: “Volvemos a lo mismo, tenemos que esperar a que pase algo grave para actuar”.

Una de las mayores preocupaciones de las trabajadoras es que, a partir del mes de marzo, se haga pública la ubicación de la sede donde desempeñan su labor. “Ahí es donde puede haber una noticia importante, porque temen que las amenazas puedan llegar a concretarse”, advierte Ribas. Giraldo coincide: “Saber dónde trabajan estas personas es un problema añadido y se puede convertir en agresiones físicas”.

Desde una asociación de víctimas de violencia de género denuncian que “las amenazas son brutales” y reclaman al Ministerio de Igualdad que revise el sistema. “Todo el sistema de igualdad está privatizado, todos los servicios”, señalan.

El miedo a filtraciones o incluso a manifestaciones presenciales mantiene en alerta a unas trabajadoras que, según confiesan, se plantean dejar su empleo ante la falta de garantías de seguridad.

