Donald Trump sigue amenazando a Irán y el régimen contesta que "tiene el dedo en el gatillo"

Donald Trump ha aprovechado la presentación del documental de su esposa para seguir amenazando a Irán.

Donald Trump

Donald Trump lanza una nueva amenaza a Irán | Antena 3 Noticias

Miriam Vázquez
Publicado:

Nueva amenaza a Irán por parte de Donald Trump. Parece que el ataque selectivo a líder supremo Jamenei podría ser inminente. El presidente de Estados Unidos ha aprovechado la presentación del documental sobre su esposa para lanzar su última advertencia.

Asegura que lo que busca es un acuerdo con el gobierno iraní y que continúa con las negociaciones: "Las he tenido y planeo seguir teniéndolas". Dice que su objetivo es evitar que obtengan un arma nuclear y que "dejen de matar a manifestantes". "Tenemos muchos barcos muy grandes y muy poderosos navegando en este momento, y sería fantástico si no tuviéramos que usarlos", añadió.

Lleva ya varias semanas lanzando advertencias al país y ya tiene colocada en el mar arábigo a parte de su armada. asegura que va a utilizar la fuerza si el régimen de los ayatolá no se pliega. "Les dije dos cosas, primero nada de armas nucleares y segundo, dejen de matar manifestantes. Los están matando a miles. ¿Saben? Detuve 837 ahorcamientos hace dos semanas".

Por su parte, el Gobierno iraní señaló que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos. Irán dice que tiene "el dedo en el gatillo" ante las amenazas de Trump y que están listos ante cualquier agresión.

Estas declaraciones las realizó mientras arropaba a la primera dama, Melania Trump, en la presentación de su documental y sobre la que afirmó que es "una buena influencia" para él. "Habla con valentía, domina muchos idiomas, es muy inteligente, comprende lo que está sucediendo y realmente es una buena influencia para mí", dijo Trump.

Irán no es el único frente que mantiene abierto el mandatario. Donald Trump ha demandado por 10.000 millones de dólares a la Agencia Tributaria de Estados Unidos y al Departamento del Tesoro, a los que acusó de no proteger sus registros fiscales, que fueron filtrados a la prensa por un exempleado del IRS. "Los demandados tenían el deber de salvaguardar y proteger las declaraciones de impuestos confidenciales de los demandantes y la información relacionada frente a inspecciones no autorizadas y divulgación pública", apuntan en la demanda, presentada en un tribunal de Miami.

