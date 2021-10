Peluqueros ahogados por la subida del precio de la luz: "Tenemos más gastos y menos ingresos"

El precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) ha vuelto a caer este miércoles por segundo día consecutivo casi un 3 % hasta alcanzar 201,4 euros el megavatio/hora (MWh), aunque todavía se mantiene por encima de la barrera de los 200 euros/MWh.

El precio se sitúa un 30 % por debajo del récord de 288,53 euros, que se registró el pasado 7 de octubre, pero multiplica por más de cinco el valor que marcó durante el tercer miércoles de octubre del 2020 (36,58 euros). Pese a este nuevo descenso, en los primeros 20 días de octubre se ha superado la barrera de los 200 euros en 13 ocasiones.

Ante la subida del precio de la luz, muchas empresas y negocios se ven obligados tomar medidas. Fernando Tifer, peluquero, manifiesta que su negocio "se ha resentido" en un 35 o 40% por la pandemia del coronavirus y ahora la factura de la luz se multiplica por dos y medio: "Más gastos y menos ingresos".

Comenta que antes de la pandemia pagaba entre 350 y 370 euros al mes por el alquiler y ahora paga 570 euros con menos facturación. "Si trabajas menos consumes menos energía, pero la luz está siempre. No podemos agendar a la gente a que venga durante las horas donde la luz se paga más barata". Considera que "están poniendo muchos palos en la rueda" y lo que "antes era un tema político, ahora parece que la culpa es de las eléctricas". Asimismo, señala que el gran beneficiado "sin duda alguna es Hacienda".

Explica que ya ha tenido que tomar medidas al respecto e indica que "lógicamente" no se plantea futuras contrataciones. "El Gobierno tiene que hacer la vida fácil a los autónomos y los autónomos tenemos que hacer la vida fácil a nuestra gente y colaboradores", manifiesta. En el mes de septiembre Pedro Sánchez dijo que cuando acabe el año 2021 los españoles habrán pagado de luz lo mismo que en 2018. Sobre ello, Fernando comenta irónico: "He pagado lo mismo que el 2018 sumando la inflación, a partir de ahora mi número de cuenta para que me devuelvan lo demás".

