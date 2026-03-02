Ataque a Irán
¿Peligro de una guerra total? responde el almirante Garat: "Ni Rusia ni China van a hacer nada para apoyar a su aliado"
Juan Rodríguez Garat, almirante retirado de la Armada Española, analiza la situación internacional después de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a Irán. ¿Es el inicio de una guerra mundial? ¿Está Europa bajo amenaza de los misiles iraníes?
Hasta el momento las operaciones militares de los ejércitos estadounidense e israelí contar Irán, y la esperada respuesta del régimen de los Ayatolás , han desatado una "guerra regional total", según Juan Rodríguez Garat, almirante retirado del Ejército Español y analista militar.
La rápida escalada del conflicto que Irán extendía a al menos otros cinco países de la zona con sus ataques a bases de EEUU y otras infraestructuras ha hecho temer una evolución a una guerra de mayor alcance y envergadura.
Hechos predecibles
"Esto no ha sido una sorpresa para nadie"
El almirante Garat sin embargo descarta por el momento una deriva hacia un enfrentamiento de mayores proporciones y descartaba que pudieran intervenir otras potencias internacionales como Rusia o china, conocidos aliados del régimen iraní:
"Una guerra total no, puesto que ni Rusia ni China van a hacer absolutamente nada en la práctica para apoyar a su aliado Irán", aseguraba con firmeza.
El análisis del exmilitar pasaba por advertir que los ataques a Irán eran un secreto a voces desde hace varias semanas. Además Garat explicaba que hasta el momento los acontecimientos se han desarrollado dentro de las expectativas: "Lo que han hecho uno y otro bando es exactamente lo que todos teníamos previsto".
Uno de los mayores arsenales del Mundo
El almirante hacía un profundo análisis del gran número de misiles balísticos con el que cuenta la república islámica y sus peligros potenciales como el alcance a algunas zonas de Europa: "España está fuera de distancia. No así Rumanía, Bulgaria o Grecia. No está muy claro si han atacado Chipre".
Subrayaba la gran arma estratégica con la que cuenta Irán, el estrecho de Ormuz, por donde pasa a diario el 20% del petróleo mundial y donde se han producido varios ataques a buques que trasportaban crudo.
