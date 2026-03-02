Noticias de hoy, lunes 2 de marzo de 2026

La guerra lleva camino de ser guerra total en el Oriente Próximo, el grupo chií libanés Hizbolá se mete en el conflicto.

Hizbulá se mete en el conflicto

La operación 'Furia Épica' continúa. Teherán, la capital de Irán, está siendo de nueva bombardeada. El objetivo son los centros de comunicación. A su vez, los iraníes están lanzando misiles sobre Israel. Además, Hizbolá, la milicia libanesa, se suma a la batalla con sus primeros proyectiles desde 2024 sobre territorio israelí en represalia por la muerte del líder supremo muy llorado por sus seguidores.

La operación 'Furia Épica' camino de una guerra total

Todo comenzó con la operación Furia Épica y todo lleva camino de convertirse en una guerra total en el Oriente Próximo. Sobre Irán siguen cayendo bombas, pero también sobre Israel.

Trump promete venganza

Donald Trump promete venganza. Al menos, tres soldados han muerto en el bombardeo de una base estadounidense en Kuwait. Anuncia que no serán los últimos, que habrá sacrificios pero que está decidido a acabar con la amenaza iraní. Asegura que esto durará 4 ó 5 semanas.

Francia, Alemania y Reino Unido muestran su compromiso con EE.UU.

En las últimas horas, los misiles iraníes han llegado a una base británica en Chipre. Las principales potencias militares de Europa: Francia, Alemania y Reino Unido anuncian su compromiso con Estados Unidos. Dicen estar preparados para desplegar sus propias fuerzas para defenderse de los ataques enviados desde Teherán.

Sánchez califica el ataque de EE.UU. e Israel de "atropello a la legalidad"

Pedro Sánchez repudia el "totalitario y cruel" del ayatolá Alí Jameneí al tiempo que ha rechazado el ataque lanzado por los Estados Unidos e Israel contra ese país. Lo califica como un "atropello a la legalidad internacional".