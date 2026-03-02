Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 2 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 2 de marzo de 2026

La guerra lleva camino de ser guerra total en el Oriente Próximo, el grupo chií libanés Hizbolá se mete en el conflicto.

Hizbulá se mete en el conflicto

La operación 'Furia Épica' continúa. Teherán, la capital de Irán, está siendo de nueva bombardeada. El objetivo son los centros de comunicación. A su vez, los iraníes están lanzando misiles sobre Israel. Además, Hizbolá, la milicia libanesa, se suma a la batalla con sus primeros proyectiles desde 2024 sobre territorio israelí en represalia por la muerte del líder supremo muy llorado por sus seguidores.

La operación 'Furia Épica' camino de una guerra total

Todo comenzó con la operación Furia Épica y todo lleva camino de convertirse en una guerra total en el Oriente Próximo. Sobre Irán siguen cayendo bombas, pero también sobre Israel.

Trump promete venganza

Donald Trump promete venganza. Al menos, tres soldados han muerto en el bombardeo de una base estadounidense en Kuwait. Anuncia que no serán los últimos, que habrá sacrificios pero que está decidido a acabar con la amenaza iraní. Asegura que esto durará 4 ó 5 semanas.

Francia, Alemania y Reino Unido muestran su compromiso con EE.UU.

En las últimas horas, los misiles iraníes han llegado a una base británica en Chipre. Las principales potencias militares de Europa: Francia, Alemania y Reino Unido anuncian su compromiso con Estados Unidos. Dicen estar preparados para desplegar sus propias fuerzas para defenderse de los ataques enviados desde Teherán.

Sánchez califica el ataque de EE.UU. e Israel de "atropello a la legalidad"

Pedro Sánchez repudia el "totalitario y cruel" del ayatolá Alí Jameneí al tiempo que ha rechazado el ataque lanzado por los Estados Unidos e Israel contra ese país. Lo califica como un "atropello a la legalidad internacional".

Inaugurado telescopio solar SST en el Observatorio Roque de los Muchachos en La Palma

Efemérides de hoy 2 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 2 de marzo?

Policía local de Fuengirola

Detenido un hombre por intentar llevarse a una niña de cinco años en un mercadillo de Fuengirola

13 muertes por ahogamiento en Canarias en lo que va de año
Ahogamiento

13 muertes por ahogamiento en Canarias en lo que va de año

Pasaporte
ESTAFAS

Detenida en Madrid por estafar hasta 1.000 euros a extranjeros que buscaban regularizarse

Imagen de archivo de la Guardia Civil
DESAPARICIÓN

Encuentran el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en Tenerife

La desaparición fue denunciada alrededor de las 21:13 horas del jueves, lo que activó de inmediato un dispositivo de búsqueda que combinó personal especializado y voluntarios de Santiago del Teide.

Lugar del accidente
ACCIDENTE MORTAL

Tragedia en Albacete: Tres motoristas fallecen tras un choque múltiple en Elche de la Sierra

Las víctimas son tres varones de 62, 63 y 43 años. Dos de ellos residían en la capital albaceteña, mientras que el tercero tenía su domicilio en Murcia.

Torrelavega

Un coche de la Guardia Civil junto al domicilio en la barriada de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería)

