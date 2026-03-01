Duras imágenes: El ataque iraní al petrolero ‘Skylight’ en el estrecho de Ormuz

Las imágenes difundidas este domingo muestran el momento posterior al ataque iraní contra el petrolero Skylight, que navegaba por el estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán. El buque, con bandera de Palaos, fue alcanzado a cinco millas náuticas al norte del puerto de Khasab, en la gobernación omaní de Musandam.

Según informó la agencia oficial omaní, el Centro de Seguridad Marítima confirmó que la embarcación fue atacada en el marco de la escalada de represalias iraníes en la región del Golfo. A bordo viajaban 20 tripulantes, 15 ciudadanos indios y 5 iraníes, todos ellos evacuados tras el incidente. Cuatro marineros sufrieron heridas de diversa consideración y fueron trasladados para recibir atención médica.

Las autoridades de Omán señalaron que las tareas de rescate se desarrollaron de forma coordinada entre la Marina Real y los servicios militares y de seguridad, destacando la capacidad de respuesta ante incidentes marítimos.

