La confesión de Noe, la coreógrafa de El Desafío: “La creé con mi hijo Liam en un parque”

El ingenioso origen de la prueba de Laura Escanes que ha comentado su creadora.

Carmen Pardo
La invitada ha venido dispuesta a dejar el listón muy alto. Tras quedar tercera en su edición, Laura Escanes ha realizado una prueba acrobática sobre una pared de cuerdas.

Previo a la realización del reto, Noe ha contado la curiosa anécdota sobre la creación del reto de cuerdas. La coreógrafa ha confesado que le vino la inspiración jugando con su hijo en el parque.

Los profesionales que acompañan a los concursantes durante los retos deben tener una gran imaginación para ir modificando las distintas pruebas durante las ediciones de El Desafío.

Los retos del noveno programa de El Desafío: el duelo entre María José Campanario y Eva Soriano

Juan del Val, sobre el posible regreso de Juan Carlos I: “Me parece triste que muera fuera de España”

Las marcas de guerra de Eduardo Navarrete: “Este programa me está costando la vida”

El desternillante 'pique' entre Juan del Val y Pablo Motos por el arroz de Nuria Roca: "¿Eres hijo mío?"

El colaborador se ha mostrado 'celoso' porque su mujer le había llevado un plato de su arroz al horno.

Los concursantes han valorado sus retos del octavo programa de El Desafío.

“El año que viene como hagamos otro viaje, nos vamos a las Maldivas”: Susana experimenta los efectos del calor en Japón

¿Qué famoso torero no se pierde ni un programa de Arguiñano? "No sabía yo que me viese"

