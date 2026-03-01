La confesión de Noe, la coreógrafa de El Desafío: “La creé con mi hijo Liam en un parque”

La invitada ha venido dispuesta a dejar el listón muy alto. Tras quedar tercera en su edición, Laura Escanes ha realizado una prueba acrobática sobre una pared de cuerdas.

Previo a la realización del reto, Noe ha contado la curiosa anécdota sobre la creación del reto de cuerdas. La coreógrafa ha confesado que le vino la inspiración jugando con su hijo en el parque.

Los profesionales que acompañan a los concursantes durante los retos deben tener una gran imaginación para ir modificando las distintas pruebas durante las ediciones de El Desafío.