El miércoles a las 23 h
Susana Saborido, escandalizada ante su hotel romántico en Japón: “Vibraba la cama, vibraba la mesita de noche”
La mujer de Joaquín ha decidido pasar una noche de amor con su marido y ha reservado un hotel para dormir los dos solos. Una experiencia que nunca van a olvidar.
Susana Saborido les ha dicho a sus hijas que ha decidido pasar una noche a solas junto a Joaquín.
Lo que se prometía como un hotel lleno de amor, se ha convertido en una divertida experiencia para el matrimonio. Desde el recibimiento con un satisfayer hasta el color de las luces del dormitorio.
No te pierdas la noche más picante de Joaquín y Susana en Japón
