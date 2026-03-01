Antena3
Susana Saborido, escandalizada ante su hotel romántico en Japón: “Vibraba la cama, vibraba la mesita de noche”

La mujer de Joaquín ha decidido pasar una noche de amor con su marido y ha reservado un hotel para dormir los dos solos. Una experiencia que nunca van a olvidar.

Susana Saborido, escandalizada ante su hotel romántico en Japón: “Vibraba la cama, vibraba la mesita de noche”

Carmen Pardo
Susana Saborido les ha dicho a sus hijas que ha decidido pasar una noche a solas junto a Joaquín.

“¿Esto es un satisfayer?” La sorpresa erótica de Susana Saborido a Joaquín

Lo que se prometía como un hotel lleno de amor, se ha convertido en una divertida experiencia para el matrimonio. Desde el recibimiento con un satisfayer hasta el color de las luces del dormitorio.

No te pierdas la noche más picante de Joaquín y Susana en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante

"¡Voy a vomitar!": el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante en Japón

Sigue pagándole la pensión a un hijo que no es suyo: "No tengo ni relación"

Las pruebas de ADN determinan que no son sus hijos, pero la ley le obliga a seguir pagando su pensión tras divorciarse. Son ya varios casos donde la justicia se ha pronunciado.

Karlos Arguiñano se ha llevado una gran sorpresa al descubrir el famoso torero que dice que no se pierde ni un programa. Lo ve todos los días como tantos de sus seguidores.

