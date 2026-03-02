Ataque a Irán
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Hizbulá entra en el conflicto con el primer ataque desde el alto el fuego de Líbano e Israel en 2024
Sigue en directo online la última hora de lo que comenzó siendo la operación 'Furia Épica' y va camino de convertirse en una guerra total en Oriente Medio
La operación Furia Épica fue el comienzo, pero todo indica que va camino de convertirse en una nueva guerra total en Oriente Próximo. Las sirenas se siguen escuchando en Israel o Kuwait. Teherán, la capital de Irán, está siendo de nueva bombardeada. El último capítulo de este conflicto pasa por la entrada de Hizbulá en la batalla.
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, y el presidente, Josep Aoun, calificaron de "irresponsable" y "peligroso" el ataque del grupo chií Hizbulá contra el norte de Israel. "Independientemente de quién esté detrás, el lanzamiento de proyectiles desde el sur del Líbano es un acto irresponsable y sospechoso que pone en riesgo la seguridad y la protección del Líbano, y le proporciona pretextos a Israel para continuar con su agresión", denunció Salam en su perfil de la red social X.
La respuesta al ataque con proyectiles y drones contra el norte del Estado judío llevado a cabo por Hizbulá ha sido contestada por Israel con una intensa oleada de bombardeos contra los barrios meridionales de Beirut. La acción del grupo chií ha sido la primera desde la entrada en vigor del alto el fuego entre el Líbano e Israel a finales de 2024. Justificaron el ataque para vengar al máximo líder iraní, el ayatolá Ali Jameneí, asesinado durante la actual campaña de bombardeos israelíes y estadounidenses.
Por otra parte, alrededor de unos 30.000 españoles están en la región de Oriente y no pueden regresar a España debido a que el espacio aéreo permanece cerrado. Entre los 'atrapados', una treintena de ellos se encuentran en un hotel del Dubái.
Irán derriba un caza de EE.UU.
Las autoridades iraníes aún no se han pronunciado al respecto, sin embargo, la Guardia Revolucionaria anunció esta mañana una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel.
La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y que cayó en Kuwait, mientras que ese país anunció que varias aeronaves estadounidenses se habían estrellado, pero que sus tripulantes sobrevivieron.
"Un caza F-15 del ejército agresor de Estados Unidos, que intentaba violar el espacio del país, fue alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán", explicaron. El medio indicó que los restos de la aeronave cayeron en Kuwait, debido a su proximidad con ese territorio.
Paises europeos comprometidos con EE.UU.
La amenaza se extiende por todo el mundo, las principales potencias europeas, Francia, Alemania y Reino Unido confirmaron su compromiso con Estados Unidos. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que ha concedido a Estados Unidos el uso de bases británicas, sin especificar cuáles, para propósitos defensivos específicos que incluyen ataques a bases iraníes. Apenas una hora después de este anuncio, la base de Akrotiri, que el ejército británico tiene en Limassol (Chipre), fue atacada por un supuesto dron, informó el Ministerio de Defensa del Reino Unido.
Donald Trump, dijo que los ataques en los que murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, también acabó con la vida de los candidatos de Washington para escenificar una transición. En entrevista con ABC News, Trump dijo que había identificado posibles candidatos para tomar el control de Irán tras la muerte de Jameneí, confirmada por Teherán, pero murieron en la campaña de ataques conjuntos con Israel para descabezar al régimen. "El ataque fue tan exitoso que acabamos con la mayoría de candidatos", aseguró Trump en la llamada con ABC News.
Según informó la televisión estatal Press TV, en los bombardeos del sábado murieron y el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh. Sobrevivieron el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y Alí Larijani, jefe de Seguridad y nuevo hombre fuerte del régimen de los ayatolás.
Hasta el 8 de marzo, el grupo de aerolíneas Lufthansa va a suspender sus vuelos a Oriente Medio.Informaron que suspende sus vuelos a Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil, Dammam y Teherán.
Del mismo grupo, las aerolíneas del mismo grupo, Swiss, Austrian, Brussels Airlines e ITA, no utilizarán el espacio aéreo de Israel, Líbano, Jordania, Irak, Catar, Kuwait, Baréin, Dammam e Irán. Los vuelos a Dubai estarán suspendidos hasta el 4 de marzo, mientras las aerolíneas no utilizarán el espacio aéreo de los Emiratos Árabes.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Israel confirma bombardear cuarteles en Irán
En una videoconferencia con medios locales, el Ejército israelí aseguró este lunes estar bombardeando en Teherán varios cuarteles subterráneos del régimen, en la que advirtió de que la guerra contra Irán durará el tiempo que sea necesario.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | China pide "detener inmediatamente las operaciones"
La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha afirmado que los ataques del pasado sábado "no contaron con autorización del Consejo de Seguridad" de la ONU y "violan el derecho internacional".
Por ello pide "detener inmediatamente las operaciones militares" expresando su preocupación por el riesgo de expansión del conflicto y defendió que la seguridad del estrecho de Ormuz es "de interés común internacional".
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Malasia condena los ataques
En una sesión parlamentaria, el primer ministro de Malasia Anwar Anwar ha rechazado la agresión militar, afirmando que viola la Carta de las Naciones Unidas, y advirtió de que la continuación de los ataques estadounidenses e israelíes "contradice los principios acordados por la comunidad internacional".
"Dicha continuación ya ha comenzado a causar un aumento de las tensiones, una mayor escalada e inestabilidad regional, en particular entre los países del Golfo, muchos de los cuales se ven arrastrados al conflicto", sostuvo.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Irán derriba un caza de EEUU
"Un caza F-15 del ejército agresor de Estados Unidos, que intentaba violar el espacio del país, fue alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán", ha anunciado la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.
El medio indicó que los restos de la aeronave cayeron en Kuwait, debido a lo cercan que están con ese territorio. Mientras, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Saud Al-Atwan, dijo en un comunicado que varios cazas de EE.UU. se han estrellado pero que sus tripulantes sobrevivieron y fueron trasladados al hospital.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Lariyane acusa a Trump de sacrificar "el tesoro y sangre" de los iraníes
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, acusó a Donald Trump, de estar sacrificando "el tesoro y la sangre" de su país en favor de las "ambiciones expansionistas ilegítimas" de Israel.
En un mensaje en 'X', escribió que "Trump ha traicionado el 'Estados Unidos primero' para adoptar el 'Israel primero": "Las ilusiones de Trump han arrastrado a toda la región a una guerra innecesaria, y ahora está preocupado, con razón, de que haya más víctimas estadounidenses".
"Es ciertamente muy triste que esté sacrificando el tesoro y la sangre estadounidense en favor de las ambiciones expansionistas ilegítimas de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu", añadió.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Aviones militares de EEUU se estrellan en Kuwait
El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud al Atuan, indicó que "varios aviones militares estadounidenses se han estrellado esta mañana", añadiendo que "todos los tripulantes están a salvo", sin ofrecer detalles sobre si fueron derribados.
Las autoridades de Kuwait confirmaron este lunes que varios aviones militares estadounidenses se han estrellado en su territorio.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | El presidente de Suiza habla con los líderes de Kuwait y Emiratos Árabes
Durante la noche de ayer, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, habó por teléfono con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, y con el príncipe heredero de Kuwait, Sabah Al-Khalid Al-Saba, para analizar la escalada regional del conflicto.
A través de X, Parlemin subrayó "la necesidad de evitar una mayor desestabilización regional", mientras que el presidente helvético insistió en que su país "pide el pleno respeto del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y el derecho humanitario".
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Reunión de urgencia en Líbano
En el Palacio Presidencial del Líbano, se reúne de emergencia el Consejo de Ministros estudiar "los desarrollos ocurridos desde al medianoche y sus repercusiones, así como para tomar las medidas necesarias" y abordar la situación que ha dejado ya más de 30 muertos y cerca de 150 heridos
Esta madrugada, Israel ha bombardeado parte del territorio libanés, lo que ha obligado a la población a desplazarse y evacuar más de medio centenar de localidades.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Suben su precio los valores refugio como el oro y la plata
Las consecuencias de este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán se van a notar en todos los campos. En las últimas horas ya se ha confirmado que el precio del oro, considerado un activo refugio, y el de la plata han subido moderadamente sus precios tras los ataques.
El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, moderó sus caídas y cerró con una bajada del 1,35 %, después de desplomarse más de un 2 % durante su primera sesión tras los ataques. Otra de las consecuencias es derivada de la suspensión del tránsito por el estrecho de Ormuz anunciada por grandes navieras sitúa a China ante un riesgo energético por su dependencia del crudo importado y su exposición a una vía por la que pasa una quinta parte del crudo mundial, aunque algunos expertos creen que será un impacto "gestionable".
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | EE.UU. pide a la población no acudir a la embajada de Kuwait
Fuentes de seguridad han informado de que en las últimas horas tres drones han sido derribados sobre el aeropuerto de Erbil, en el norte de Irak, donde hay fuerzas estadounidenses estacionadas.
Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Kuwait ha recomendado a la población no acudir a la embajada y les pidió que se protegieran.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | 30.000 españoles atrapados en Oriente Medio
Tras los recientes bombardeos en Oriente Medio, el espacio aéreo se cerró. Personas de todo el mundo, que viven o estaban de vacaciones, no pueden salir de esos países.
El Ministerio de Asuntos Exteriores cifra en unas 30.000 personas las 'atrapadas' sin poder regresar a España.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Al menos 20 muertos en ataques en la noche en Teherán
Al menos 20 personas murieron en un ataque israelí-estadounidense contra una céntrica plaza de Teherán, que vivió anoche varias oleadas de bombardeos. El ataque en la plaza Nilufar destruyó varias viviendas y provocó al menos 20 muertos, informó la agencia Mehr.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Irán no negociará con Estados Unidos
Donald Trump estaría dispuesto a negociar. Pero el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, ha asegurado que la república islámica no negociará con Estados Unidos, después de los bombardeos. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, se dirigió formalmente a la ONU para advertir de "consecuencias profundas y de largo alcance para los responsables". "Este comportamiento no solo viola los principios establecidos del derecho internacional; más bien, causará imprudentemente problemas imprevistos y peligrosos, y socavará los cimientos de la igualdad soberana de los Estados y la estabilidad del sistema internacional".
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Dispersan al personal no esencial de la base británica de Chipre
Debido al ataque sufrido en la base británica de la RAF en Akrotiri, Chipre, las autoridades han informado de que se ha diseñado un plan para dispersar de forma temporal al personal no esencial como medida de precaución. El resto de instalaciones británicas en la isla seguirán operando con normalidad.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | 3 muertos en Texas por un ataque con un ·optencial vínculo con el terrorismo"
Al menos 3 personas han muerto en un tiroteo en un bar de Texas. Entre los fallecidos está el tirador. Además hay 14 heridos de diversa consideración. El sospechoso ha sido identificado como Ndiaga Diagne y han apuntado a "un potencial vínculo con el terrorismo". Llevaba puesto una sudadera en la que ponía "propiedad de Alá".
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Alemania, Francia y Reino Unido expresan su compromiso con EE.UU.
El conflicto se extiende por todo el mundo. Francia, Alemania y Reino Unido ya han manifestado su compromiso con Estados Unidos en una declaración conjunta. "Vamos a adoptar medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente activando las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir en origen la capacidad de Irán para disparar misiles y drones". En concreto , el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que ha concedido a Estados Unidos el uso de bases británicas para propósitos defensivos específicos , apenas una hora después la base de Akrotiri, en Chipre, fue atacada por un supuesto dron.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Trump promete venganza y dice que el conflicto durará 4 ó 5 semanas
Donald Trump ha prometido venganza. Al menos, tres soldados han muerto en el bombardeo de una base estadounidense en Kuwait, el presidente estadounidense ha reconocido que no serán los últimos, que habrá sacrificios pero que está decidido a acabar con la amenaza iraní. Asegura que esto durará 4 ó 5 semanas. En una entrevista telefónica con ABC News ha indicado que en el ataque en el que cayó el líder supremo iraní, Alí Jameneí, también se acabó con la vida de los candidatos que Washington tenía en las quinielas para escenificar una transición. "El ataque fue tan exitoso que acabamos con la mayoría de candidatos", aseguró Trump en la llamada con ABC News. "No va a poder ser nadie de los que pensábamos porque están todos muertos. Hasta el puesto segundo y tercero están muertos", dijo Trump. En concreto murieron el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh. Sobrevivieron el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y Alí Larijani, jefe de Seguridad y nuevo hombre fuerte del régimen de los ayatolás.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | El Gobierno libanés califica de "irresponsable" el ataque de Hizbolá
Nawaf Salam primer ministro libanés ha calificado de "irresponsable" el ataque de la milicia chií contra Israel y prometió no dejar que el país sea arrastrado a un nuevo conflicto, poco más de un año después del final de la última guerra. "Independientemente de quién esté detrás, el lanzamiento de proyectiles desde el sur del Líbano es un acto irresponsable y sospechoso que pone en riesgo la seguridad y la protección del Líbano, y le proporciona pretextos a Israel para continuar con su agresión", denunció Salam en su cuenta de X.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Hizbulá entra en el conflicto
La última hora del conflicto pasa por la entrada del grupo chií Hizbulá después de que haya perpetrado un ataque contra el norte de Israel. Hizbulá atacó unas instalaciones militares al sur de la ciudad de Haifa, en el norte del Estado judío, se trata de su primera acción desde la entrada en vigor del alto el fuego entre el Líbano e Israel a finales de 2024. Defiende Hizbulá que lo ha hecho para vengar al máximo líder iraní, el ayatolá Ali Jameneí. Israel no ha tardado en contestar a este ataque lanzando una intensa oleada de bombardeos contra los barrios meridionales de Beirut. La milicia chií es un aliado clave de Teherán, acusado de proporcionarle armamento y financiación, por lo que el Gobierno libanés llevaba días con contactos diplomáticos para evitar su participación.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | La operación 'Furia Épica' camino de ser una guerra total
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. La operación 'Furia Épica' va camino de convertirse en guerra total, la capital de Irán, Teherán, está siendo de nueva bombardeada. El objetivo ahora son los centros de comunicación. A su vez, los iraníes están lanzando misiles sobre Israel. Las sirenas también se siguen escuchando en Kuwait por tercer día consecutivo.
