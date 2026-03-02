Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Hizbulá entra en el conflicto con el primer ataque desde el alto el fuego de Líbano e Israel en 2024

La operación Furia Épica fue el comienzo, pero todo indica que va camino de convertirse en una nueva guerra total en Oriente Próximo. Las sirenas se siguen escuchando en Israel o Kuwait. Teherán, la capital de Irán, está siendo de nueva bombardeada. El último capítulo de este conflicto pasa por la entrada de Hizbulá en la batalla.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, y el presidente, Josep Aoun, calificaron de "irresponsable" y "peligroso" el ataque del grupo chií Hizbulá contra el norte de Israel. "Independientemente de quién esté detrás, el lanzamiento de proyectiles desde el sur del Líbano es un acto irresponsable y sospechoso que pone en riesgo la seguridad y la protección del Líbano, y le proporciona pretextos a Israel para continuar con su agresión", denunció Salam en su perfil de la red social X.

La respuesta al ataque con proyectiles y drones contra el norte del Estado judío llevado a cabo por Hizbulá ha sido contestada por Israel con una intensa oleada de bombardeos contra los barrios meridionales de Beirut. La acción del grupo chií ha sido la primera desde la entrada en vigor del alto el fuego entre el Líbano e Israel a finales de 2024. Justificaron el ataque para vengar al máximo líder iraní, el ayatolá Ali Jameneí, asesinado durante la actual campaña de bombardeos israelíes y estadounidenses.

Por otra parte, alrededor de unos 30.000 españoles están en la región de Oriente y no pueden regresar a España debido a que el espacio aéreo permanece cerrado. Entre los 'atrapados', una treintena de ellos se encuentran en un hotel del Dubái.

Irán derriba un caza de EE.UU.

Las autoridades iraníes aún no se han pronunciado al respecto, sin embargo, la Guardia Revolucionaria anunció esta mañana una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y que cayó en Kuwait, mientras que ese país anunció que varias aeronaves estadounidenses se habían estrellado, pero que sus tripulantes sobrevivieron.

"Un caza F-15 del ejército agresor de Estados Unidos, que intentaba violar el espacio del país, fue alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán", explicaron. El medio indicó que los restos de la aeronave cayeron en Kuwait, debido a su proximidad con ese territorio.

Paises europeos comprometidos con EE.UU.

La amenaza se extiende por todo el mundo, las principales potencias europeas, Francia, Alemania y Reino Unido confirmaron su compromiso con Estados Unidos. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que ha concedido a Estados Unidos el uso de bases británicas, sin especificar cuáles, para propósitos defensivos específicos que incluyen ataques a bases iraníes. Apenas una hora después de este anuncio, la base de Akrotiri, que el ejército británico tiene en Limassol (Chipre), fue atacada por un supuesto dron, informó el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

Donald Trump, dijo que los ataques en los que murió el líder supremo iraní, Alí ​​Jameneí, también acabó con la vida de los candidatos de Washington para escenificar una transición. En entrevista con ABC News, Trump dijo que había identificado posibles candidatos para tomar el control de Irán tras la muerte de Jameneí, confirmada por Teherán, pero murieron en la campaña de ataques conjuntos con Israel para descabezar al régimen. "El ataque fue tan exitoso que acabamos con la mayoría de candidatos", aseguró Trump en la llamada con ABC News.

Según informó la televisión estatal Press TV, en los bombardeos del sábado murieron y el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh. Sobrevivieron el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y Alí Larijani, jefe de Seguridad y nuevo hombre fuerte del régimen de los ayatolás.

