Hoy, Josema Yuste regalará una noche repleta de risas en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Josema Yuste, uno de los grandes referentes del humor en España. El artista visita el programa para hablar de sus nuevos proyectos y recordar algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera sobre los escenarios y en televisión.

Durante la entrevista, Yuste compartirá anécdotas de su extensa trayectoria, reflexionará sobre la evolución del humor en nuestro país y mostrará, una vez más, su inconfundible sentido del humor. Una conversación que promete risas, recuerdos y la cercanía de uno de los cómicos más reconocidos por el público.

Sobre él:

Josema Yuste es actor, director y humorista, con una dilatada carrera en teatro, cine y televisión. Su nombre está ligado a algunos de los proyectos más populares del humor español, consolidándose como una figura imprescindible dentro del panorama cómico nacional gracias a su talento y versatilidad.