Jessica Goicochea sobre su escapismo: “Tengo ganas de enfrentarme a ello”

Jessica Goicoechea tiene por delante una prueba de escapismo con agua, tras su heroica apnea, la influencer tendrá que volver a pasar angustia bajo el agua en una urna. “Me apetece hacer un escapismo”.

Patricia Conde se enfrenta a un baile contemporáneo, “las coreos suelen ser muy duras, pero con Noe y las chicas las coreos siempre salen adelante” ha asegurado la concursante. José Yélamo también tiene otro baile, pero en este caso luminoso, “le voy a poner las mismas ganas que a todo”.

Eva Soriano bromea sobre su duelo con María José Campanario, “nos jugamos ser las últimas del programa” ha confesado la humorista.

Daniel Illescas explica la dureza de su prueba, “hay sufrimiento y mucho” y Eduardo Navarrete ha confesado que su desafío es una puerta para colarse en la final.

Willy Bárcenas habla de su reto de puntería, “yo nunca le he dado a un plato” ha asegurado el cantante.