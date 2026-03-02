Antena3
Jessica Goicochea sobre su escapismo: “Tengo ganas de enfrentarme a ello”

Los concursantes explican los retos a los que se enfrentarán en la novena gala de El Desafío, emoción y competitividad que aumenta cada semana en el programa presentado por Roberto Leal.

Los retos a los que se enfrentan en el programa 9.

Los concursantes explican los retos del noveno programa de El Desafío.

Carmen Pardo
Publicado:

Jessica Goicoechea tiene por delante una prueba de escapismo con agua, tras su heroica apnea, la influencer tendrá que volver a pasar angustia bajo el agua en una urna. “Me apetece hacer un escapismo”.

Patricia Conde se enfrenta a un baile contemporáneo, “las coreos suelen ser muy duras, pero con Noe y las chicas las coreos siempre salen adelante” ha asegurado la concursante. José Yélamo también tiene otro baile, pero en este caso luminoso, “le voy a poner las mismas ganas que a todo”.

Eva Soriano bromea sobre su duelo con María José Campanario, “nos jugamos ser las últimas del programa” ha confesado la humorista.

Daniel Illescas explica la dureza de su prueba, “hay sufrimiento y mucho” y Eduardo Navarrete ha confesado que su desafío es una puerta para colarse en la final.

Willy Bárcenas habla de su reto de puntería, “yo nunca le he dado a un plato” ha asegurado el cantante.

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano: “Se lo curran un montón y no han tenido la oportunidad de ganar”

Subida del precio de la gasolina.

Una economista nos da las claves sobre la subida del precio de la gasolina: "Hay que reforzar la autonomía energética"

Españoles atrapados en Emiratos Árabes

La denuncia de los españoles atrapados en Emiratos Árabes: "Estamos más respaldados por las autoridades locales que por las nuestras"

Ana Iris Simón en Espejo Público.

Tensión entre Ana Iris Simón y una joven atrapada en Dubái: "¿De dónde has salido tú? Cuando viajas tienes que conocer la situación política"

layna
Nos lo cuenta

Layna, la María Callas española de 13 años: "Mi madre me puso ópera con 8 años y me enamoré"

Zapatero en Espejo Público.
Caso 'Plus Ultra'

El director de El Mundo Joaquín Manso: "Es llamativo que Zapatero fuera consultor de un gualtrapa"

El director de El Mundo Joaquín Manso analiza los puntos clave de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra'.

Juan Rodríguez Garat
Ataque a Irán

¿Peligro de una guerra total? responde el almirante Garat: "Ni Rusia ni China van a hacer nada para apoyar a su aliado"

Juan Rodríguez Garat, almirante retirado de la Armada Española, analiza la situación internacional después de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a Irán. ¿Es el inicio de una guerra mundial? ¿Está Europa bajo amenaza de los misiles iraníes?

Josema Yuste en El Hormiguero

Hoy, Josema Yuste regalará una noche repleta de risas en El Hormiguero

La confesión de Noe, la coreógrafa de Desafío: “La creé con mi hijo Liam en un parque”

La confesión de Noe, la coreógrafa de El Desafío: “La creé con mi hijo Liam en un parque”

El desternillante 'pique' entre Juan del Val y Pablo Motos por el arroz de Nuria Roca: "¿Eres hijo mío?"

Juan del Val, sobre el posible regreso de Juan Carlos I: “Me parece triste que muera fuera de España”

