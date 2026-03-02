Sin tráfico marítimo ni aéreo sobre Irán y el resto de países del Golfo, la imagen que avisa de que una guerra está en camino

La operación 'Furia Épica' va camino de convertirse en una guerra total en Oriente Próximo y eso se nota ya en el tráfico aéreo y marítimo. La aplicación Flightradar que muestra en directo los aviones que sobrevuelan el espacio aéreo lo deja claro. No hay ningún tráfico en la zona. Todos los vuelos evitan la superficie de Irán y del resto de países del Golfo. El tráfico comercial marítimo también ha disminuido en la zona crítica, en el estrecho de la zona de Ormuz con la suspensión de actividades.