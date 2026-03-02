Ataque de EE.UU. e Israel a Irán
Sin tráfico marítimo ni aéreo sobre Irán y el resto de países del Golfo, la imagen que avisa de que una guerra está en camino
A través de la aplicación Flightradar podemos observar que no hay ningún tipo de tráfico aéreo en la zona.
Publicidad
La operación 'Furia Épica' va camino de convertirse en una guerra total en Oriente Próximo y eso se nota ya en el tráfico aéreo y marítimo. La aplicación Flightradar que muestra en directo los aviones que sobrevuelan el espacio aéreo lo deja claro. No hay ningún tráfico en la zona. Todos los vuelos evitan la superficie de Irán y del resto de países del Golfo. El tráfico comercial marítimo también ha disminuido en la zona crítica, en el estrecho de la zona de Ormuz con la suspensión de actividades.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad