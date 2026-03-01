Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 8

Las marcas de guerra de Eduardo Navarrete: “Este programa me está costando la vida”

El diseñador ha mostrado las magulladuras que le están dejando las distintas pruebas del programa.

Las marcas de guerra de Eduardo Navarrete

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

El Desafío pone aprueba a los concursantes en cada programa, la preparación física y mental es fundamental para superar los retos y afrontar los siguientes. Todas las pruebas conllevan sus riesgos.`

La sorpresa de Eduardo Navarrete al ganar en su duelo a la líderesa Patricia Conde

Para evitar daños mayores, los concursantes deben realizar unos entrenamientos previos al día del reto. Eduardo Navarrete ya ha mostrado en alguna ocasión sus heridas de guerra, pero en esta ocasión de les podía apreciar sin necesidad de enseñarlas.

“Pensaba que era otro tatuaje” ha mencionado Roberto leal al verle la gran marca que llevaba en el brazo. La exigencia de El desafío pone el cuerpo al límite con consecuencias muy visibles.

“Me estoy agobiando”: la tensión de José Yélamo en La Marcha atrás imposible

“Me estoy agobiando”: la tensión de José Yélamo en La Marcha atrás imposible

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

El desternillante 'pique' entre Juan del Val y Pablo Motos por el arroz de Nuria Roca: "¿Eres hijo mío?"

Juan del Val, sobre el posible regreso de Juan Carlos I: “Me parece triste que muera fuera de España”

Las marcas de guerra de Eduardo Navarrete

Las marcas de guerra de Eduardo Navarrete: “Este programa me está costando la vida”

Susana Saborido, escandalizada ante su hotel romántico en Japón: “Vibraba la cama, vibraba la mesita de noche”

Susana Saborido, escandalizada ante su hotel romántico en Japón: “Vibraba la cama, vibraba la mesita de noche”

Las bonitas palabras de Juan del Val a Daniel Illescas
Mejores momentos | Programa 8

Las bonitas palabras de Juan del Val a Daniel Illescas: “Somos unos privilegiados por poder ver estas pruebas”

Nuria Roca
Tertulia

El desternillante 'pique' entre Juan del Val y Pablo Motos por el arroz de Nuria Roca: "¿Eres hijo mío?"

Eva Soriano, tras fracasar en la apnea: “La cabeza me ha jugado una mala pasada”
Contenido extra

Eva Soriano, tras fracasar en la apnea: “La cabeza me ha jugado una mala pasada”

Los concursantes han valorado sus retos del octavo programa de El Desafío.

“El año que viene como hagamos otro viaje, nos vamos a las Maldivas”: Susana experimenta los efectos del calor en Japón
Diario de viaje

“El año que viene como hagamos otro viaje, nos vamos a las Maldivas”: Susana experimenta los efectos del calor en Japón

La familia Sánchez ha visitado Nara, una ciudad japonesa en la que es común encontrarse con pequeños ciervos, a los que Salma y Daniela han dado de comer galletas.

padre e hijo

Sigue pagándole la pensión a un hijo que no es suyo: "No tengo ni relación"

¿Qué famoso torero no se pierde ni un programa de Arguiñano? "No sabía yo que me viese"

¿Qué famoso torero no se pierde ni un programa de Arguiñano? "No sabía yo que me viese"

Los retos del noveno programa de El Desafío: el duelo entre María José Campanario y Eva Soriano

Los retos del noveno programa de El Desafío: el duelo entre María José Campanario y Eva Soriano

Publicidad