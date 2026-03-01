Las marcas de guerra de Eduardo Navarrete: “Este programa me está costando la vida”

El Desafío pone aprueba a los concursantes en cada programa, la preparación física y mental es fundamental para superar los retos y afrontar los siguientes. Todas las pruebas conllevan sus riesgos.`

Para evitar daños mayores, los concursantes deben realizar unos entrenamientos previos al día del reto. Eduardo Navarrete ya ha mostrado en alguna ocasión sus heridas de guerra, pero en esta ocasión de les podía apreciar sin necesidad de enseñarlas.

“Pensaba que era otro tatuaje” ha mencionado Roberto leal al verle la gran marca que llevaba en el brazo. La exigencia de El desafío pone el cuerpo al límite con consecuencias muy visibles.