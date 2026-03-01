En la tertulia
Juan del Val, sobre el posible regreso de Juan Carlos I: “Me parece triste que muera fuera de España”
El tertuliano de El Hormiguero ha dado su punto de vista sobre uno de los temas de la semana.
Publicidad
En la tertulia de actualidad de El Hormiguero se han tocado muchos temas candentes de la semana y, tras un pequeño pique entre Nuria Roca y Juan del Val, se ha debatido sobre el posible regreso al país del rey emérito.
Pablo Motos ha comenzado señalando esa petición de Feijóo para que Juan Carlos I vuelva a España tras la descalificación de documentos del 23F. Cristina Pardo ha señalado que el rey emérito no está fuera de España por esto, y la dificultad que habría en el caso de su regreso.
La tertuliana ha señalado que es “debatible” si el rey emérito debe morir en España o fuera, y esta frase ha desencadenado la opinión de Juan del Val: “Me parece triste que muera fuera de España”, señala el tertuliano, posicionándose a favor de que Juan Carlos I regrese a España.
El tema ha provocado también las réplicas de Nuria Roca y Tamara Falcó, un debate que ha tenido que cortar Pablo Motos cuando los tertulianos se desviaban del tema de conversación. ¡Dale al play y no te lo pierdas!
Publicidad