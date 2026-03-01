Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El ataque a Irán dispara el petróleo y aumenta la incertidumbre económica global

El principal foco de preocupación es el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que transita alrededor del 20 % del petróleo que se consume en el mundo.

Petr&oacute;leo

PetróleoEFE

Marta Alarcón
Publicado:

El ataque contra Irán y la posterior escalada militar en Oriente Medio han encendido las alarmas en los mercados internacionales. Más allá de las consecuencias geopolíticas, el impacto económico empieza a notarse con claridad, especialmente en el sector energético.

El estrecho de Ormuz, el principal foco

El principal foco de preocupación es el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que transita alrededor del 20% del petróleo que se consume en el mundo. Por esta vía marítima sale la mayor parte de la producción de Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como dos tercios del crudo saudí. Cualquier interrupción o bloqueo, supone una amenaza directa para el suministro global.

La posibilidad de restricciones ha impulsado al alza el precio del petróleo. Cuando el crudo sube, aumentan también los costes de transporte, producción y electricidad, lo que termina trasladándose a los precios que pagan los consumidores y empresas. Es decir, el conflicto puede traducirse en más inflación a nivel global.

Asia, la más expuesta

Aunque el impacto es mundial, Asia es la región más vulnerable. Cerca del 70% del petróleo que atraviesa Ormuz, tiene como destino países asiáticos, especialmente China, pero también India, Japón y Corea del Sur. En el caso chino, además, una parte relevante de sus importaciones procede directamente de Irán.

Si el suministro se reduce o se encarece de forma prolongada, las economías asiáticas podrían sufrir una desaceleración, afectando indirectamente al comercio mundial.

OPEP+ y el equilibrio del mercado

Ante el riesgo de escasez, los países productores agrupados en la OPEP+ estudian aumentar la oferta para contener la subida de precios. Sin embargo, no todos los miembros tienen capacidad suficiente para compensar una eventual caída significativa del crudo iraní o una interrupción prolongada en la región.

Volatilidad e incertidumbre

Los mercados financieros ya reflejan nerviosismo. En contextos de conflicto, los inversores tienden a buscar activos considerados seguros, mientras que los mercados bursátiles suelen registrar altibajos. La incertidumbre es ahora el principal factor económico: si la escalada continúa, el impacto podría extenderse al crecimiento global; si se estabiliza, el shock podría ser temporal.

En definitiva, el ataque a Irán no solo reconfigura el equilibrio militar en Oriente Medio, sino que introduce un nuevo factor de riesgo para la economía mundial, justo en un momento en que muchas regiones aún lidian con presiones inflacionarias y desaceleración del crecimiento.

