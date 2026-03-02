Layna, la María Callas española de 13 años: "Mi madre me puso ópera con 8 años y me enamoré"

Layna es sinónimo de talento. A sus 13 años, es una auténtica niña prodigio de la ópera y su voz ha conquistado ya a todo el que la escucha.

Su pasión por la ópera viene de su madre, que con apenas 8 años le ponía música a Layna. "Nada más la escuché, me enamoré", confiesa.

Desde entonces, Layna se introdujo en el mundo de la lírica, comenzó a ensayar diariamente y a dar conciertos. Además, su voz la ha llevado a concursar en La Voz Kids, donde conquistó a Aitana y a Sebastián Yatra.

Hoy, Layna tiene claro que su futuro está en la música: "Me gustaría convertirme en una María Callas". Una pasión que la ha llevado a perseguir un sueño muy distinto al que tienen personas de su edad. ¡Dale al play para escucharla!