Layna, la María Callas española de 13 años: "Mi madre me puso ópera con 8 años y me enamoré"
Siendo pequeña, su madre despertó su pasión por la música. Desde entonces, Layna no ha dejado de cantar, ensayando cada día para convertirse en una María Callas.
Layna es sinónimo de talento. A sus 13 años, es una auténtica niña prodigio de la ópera y su voz ha conquistado ya a todo el que la escucha.
Su pasión por la ópera viene de su madre, que con apenas 8 años le ponía música a Layna. "Nada más la escuché, me enamoré", confiesa.
Desde entonces, Layna se introdujo en el mundo de la lírica, comenzó a ensayar diariamente y a dar conciertos. Además, su voz la ha llevado a concursar en La Voz Kids, donde conquistó a Aitana y a Sebastián Yatra.
Hoy, Layna tiene claro que su futuro está en la música: "Me gustaría convertirme en una María Callas". Una pasión que la ha llevado a perseguir un sueño muy distinto al que tienen personas de su edad. ¡Dale al play para escucharla!
