La operación 'Furia Épica' sobre Irán, camino del conflicto total

Es el tercer día de ofensiva en Oriente Próximo. Líbano se incorpora a esta escalada bélica de la mano de la milicia Hezbolá. Se suma a la batalla con sus primeros bombardeos desde 2024. Israel ha atacado Beirut, la capital, después de que Hezbolá, en apoyo a Irán y sin tener en cuenta la petición de Líbano de no entrar en la contienda, haya disparado misiles contra Israel. La milicia libanesa ha bombardeado el país vecino en por matar al líder supremo iraní, Alí Jameneí.

Una situación que rompe el alto el fuego entre el Líbano e Israel desde 2024, que aviva el temor a otra guerra y que está haciendo huir a decenas de habitantes ante la previsible escalada.

Además, Israel ha lanzado esta madrugada una nueva oleada de ataques contra Teherán, la capital de Irán. El portavoz militar de Israel lo ha confirmado. "Más de 100 aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron simultáneamente cuarteles generales clave de la infraestructura del régimen iraní. Se trata de ataques significativos y contundentes, con una guía de inteligencia precisa que nos permitió atacar los cuarteles generales del régimen terrorista", ha asegurado.

Poco antes las sirenas sonaban esta noche y durante el amanecer en Israel. Irán ha tomado represalias con misiles y ataques con drones. Algunos han sido vistos sobre la Cisjordania ocupada. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha declarado: "Han quemado profundamente el corazón del pueblo iraní. Nosotros también haremos arder sus corazones. Deben comprender que no es posible atacar y huir. A lo largo de su historia, la nación iraní ha presenciado muchos sucesos similares, incluso mucho peores".

Irán aspira a la paz, según su Ministro de Exteriores Abbas Araqchi, "Irán siempre ha estado abierto a la diplomacia. Y creo que tenemos un muy buen historial en ese sentido. A diferencia de Estados Unidos, su historial es muy malo y muy negativo. Esta es la segunda vez que negociamos con Estados Unidos, y decidieron atacarnos justo en medio de la negociación", pero los ataques no cesan. Al menos seis personas han resultado heridas en Jerusalén tras un nuevo bombardeo. Ataques que también están teniendo consecuencias en Siria donde cuatro personas han sido heridas, tres de ellas niños, que han sido recatados y trasladados al hospital. Allí varias personas han visto, momentos antes, caer restos de misiles iraníes en esta zona.

Pero no solo eso Irán también ha atacado bases militares de Francia, de Reino Unido en Chipre que pone en alerta a Europa y de Estados Unidos, uno de ella en Irak llevado a cabo por milicias apoyadas por Irán. Estados Unidos ha respondido con ataques contra bases de misiles balísticos iraníes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.