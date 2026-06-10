Pedro Sánchez acudirá a su primera misa como presidente del Gobierno con el Papa: "En otras misas le habrían abucheado"

Pedro Sánchez irá a su primera misa como presidente del Gobierno en la Sagrada Familia durante la visita del Papa. Esta decisión llega después de que el líder del Ejecutivo no haya acudido a otras celebraciones religiosas como el funeral por la muerte del Papa Francisco o a la misa por las víctimas del accidente de tren en Adamuz. Tampoco estuvo presente en el funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la Dana.

Carmen Ro, periodista y colaboradora de Espejo Público, no cree que esto sea un giro religioso de Pedro Sánchez, considera que lo ha planteado más como "una cuestión cultural que se desarrolla dentro de la Sagrada Familia" y ve "mucho de excepcionalidad" en esta postura. Marta García Allen considera que otras víctimas han podido sentir una ausencia de Sánchez en otros momentos.

"Se escuda en el laicismo para justificar su ausencia"

Juan Diego Madueño sostiene que en el resto de funerales de Estado Sánchez se ha escudado en el laicismo para justificar su ausencia. Señala que el motivo real es la impopularidad porque en esos funerales le habrían abucheado.

Ha intervenido en el debate también Susanna Griso, que apoya esta tesis y afirma que como presidente sí estaba obligado a asistir a esos duelos religiosos porque era un duelo colectivo y el presidente del Gobierno debería haber estado allí. No cree que esto sea "un tema de creencias es más bien que él no quiere censura pública".

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