La visita de Leon XIV a la cárcel de Brions 1: "Pensábamos que era una broma"

La visita de León XIV a Brians 1 ya forma parte de la historia. Nunca antes un Papa en ejercicio había accedido a una prisión española. El encuentro, de apenas 20 minutos, se ha celebrado en el teatro del centro penitenciario y ha reunido a 80 internos católicos procedentes de Brians 1, Brians 2 y Wad-Ras, además de capellanes y voluntarios de la pastoral penitenciaria.

Alberto Gómez: "Han triplicado la presencia de funcionarios de prisiones"

La llegada del Pontífice ha obligado a activar un operativo de seguridad excepcional. Alberto Gómez, coordinador del sindicato CSIF de funcionarios de prisiones y conocedor de la realidad de Brians 1, asegura que ni siquiera los trabajadores daban crédito cuando conocieron la noticia. "Cuando hace un par de meses nos llegó la noticia pensábamos que era una broma. Que el Santo Padre viniera a visitar una prisión en Cataluña era algo que no había sucedido nunca", explica durante su intervención.

Según Alberto, el centro se ha convertido durante unas horas en uno de los recintos más seguros del país. "Han triplicado la presencia de funcionarios de prisiones y han puesto dos funcionarios en lugares donde normalmente solo hay uno", detalla.

"La visita nos ha servido para darle un lavado de cara a la prisión"

Las medidas de seguridad comenzaron desde primera hora de la mañana. Nadie podía acceder ni abandonar el recinto sin autorización previa y existía una lista cerrada de personas autorizadas para entrar. Además, unos 50 funcionarios han reforzado el servicio para garantizar el correcto desarrollo de la visita. La preparación del encuentro también ha tenido efectos visibles en las instalaciones. "Se han pintado paredes y se ha hecho una puesta a punto general. La visita nos ha servido para darle un lavado de cara a la prisión", señala Gómez.

Los internos que han participado en el acto fueron previamente seleccionados y, según el representante sindical, el ambiente ha sido de absoluta normalidad. Incluso se ha preparado un menú especial para la jornada, similar al que se sirve durante las celebraciones navideñas. Más allá del fuerte dispositivo de seguridad, la visita de León XIV ha querido lanzar un mensaje de cercanía hacia las personas privadas de libertad. Un gesto simbólico que convierte a Brians 1 en escenario de una jornada inédita para la Iglesia y para el sistema penitenciario español.

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