Incendio Castellón
Iván cuenta entre lágrimas cómo vio impotente aproximarse el incendio a su casa: "Podíamos empezar de nuevo, pero mis padres son mayores"
El vecino de La Vall d'Uixó se rompía en directo en Espejo Público al recordar los peores momentos que vivió en el incendio que devasta esta zona de Castellón. Su familia veía cómo el fuego rodeo la casa poro completo y amenazaba con reducir a cenizas todo lo que poseían.
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Iván y su familia fueron testigos de cómo las llamas amenazaba con destruir su hogar. Después de evacuar, presenciaban a través de las cámaras de seguridad como el incendio de La Vall d'Uixó llegó hasta su puerta y el fuego ardía bajo las ventanas. Se temieron lo peor.
"Ellos han salvado nuestras casas"
Solo recordar su terrible experiencia hace que la voz del afectado tiemble. Eterna e infinitamente agradecido a la labor casi milagrosa de los bomberos, recuerda sin embargo que su mayor temor no era perder su hogar, sino que el fuego consumiera la casa de sus padres, a pocos metros: "Vi que lo perdíamos todo, pensábamos que bueno... Somos jóvenes y podíamos empezar de nuevo. Pensaba sobre todo en mis padres, que ellos son mayores y prefería que se nos quemara nuestra casa antes que la suya porque son mayores y ya no tendrán una vida larga como nosotros", decía Iván entre sollozos.
"Nos abrazábamos la familia pesando que lo perdíamos todo", expresaba Iván.
Un día después de recordar el desastre que quedó a las puertas, compartía más tranquilo el alivio que sintió al comprobar que el interior de la casa estaba intacto. Sin embargo siente un inmenso dolor al ver la destrucción total del entorno del municipio "característico por sus cuevas y el paraje natural" de sus alrededores: "Es desolador".
Concluía Iván deshaciéndose en elogios a la gestión del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó.
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