El patrimonio de Juan Carlos I ya tiene "dueñas": "Lo lógico es que las beneficiarias sean Cristina y Elena"

El patrimonio de Juan Carlos I ya tiene destinatarias claras. Las únicas beneficiarias de la fortuna del rey emérito serán sus hijas, la Infanta Elena y la Infanta Cristina.

Tras su abdicación en 2014, Juan Carlos ha sido un sostén económico para sus hijas y nietos. En concreto, la Infanta Elena comenzó a trabajar en la Fundación Mapfre con un sueldo anual de 200.000 euros, también la ayudó a pagar un piso en Madrid y pagar los estudios superiores de sus hijos.

A la Infanta Cristina le otorgó un primer en La Caixa y un puesto en la Fundación Aga Khan. Además, cuando el rey emérito comienza a vivir en Abu Dabi funda una fundación que es un patronato en el que están la Infanta Elena y la Infanta Cristina.

Una preocupación constante por sus hijas

Precisamente, esta estructura patrimonial diseñada por el rey emérito apunta a que serán ellas quienes gestionen finalmente su legado. Para tratar de explicar cómo se gestionará el legado del rey Juan Carlos, Consuelo Font, periodista, habla con Espejo Público.

La decisión de dejar su patrimonio a sus hijas la tomó después de que "fuesen apartadas de la Familia Real", al darse cuenta de que la "relación con Felipe no era fluida", tal y como ha detallado Font.

Según Consuelo, la "obsesión de Juan Carlos siempre ha sido el porvenir de sus hijas", que, tal y como reveló el rey emérito en sus memorias, "eran como si fuesen madres solteras".

Por otro lado, sobre la Fundación Sumer, creada por el propio rey emérito, Consuelo ha detallado que este tipo de fundación en Abu Dabi cuenta con una titularidad en la que "los bienes son secretos" y "se utiliza mucho para las herencias".

Tal y como ha detallado Font, "si el rey Felipe renunció a las herencias", lo "lógico es que las beneficiadas sen Cristina y Elena".

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