Juan Carlos reacciona "decepcionado" a las condiciones de Casa Real: "Una medida que carece de cariño"

El regreso del rey Juan Carlos I a España podría ser inminente y no solo como visita. Casa Real ha puesto unas condiciones que debe cumplir en el caso de vivir en el país.

Óscar Martín
Casa Real ha emitido un comunicado en el que expresa que el rey Juan Carlos I puede volver a España "cuando él quiera", pero que, en el caso de hacerlo "debería recuperar la residencia fiscal" en nuestro país.

"En tal caso, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posible críticas y, por consiguiente, salvaguardar la de la Corona como institución", aseguran en el comunicado.

Según los expertos en Casa Real, esto puede significar un acercamento por primera vez desde Zarzuela para su vuelta a España. Sin embargo, no aseguran que sea el deseo del rey emérito que podría estar más enfocado a pasar temporadas largas aquí, pero sin ser residente. Además, queda en el aire la incógnita de dónde pernoctaría.

Este programa ha hablado con el entorno más cercano del rey emérito. Ha sido la colaboradora Pilar Vidal quien ha asegurado que no tiene problema en volver a ejercer su fiscalidad en España, pero que se siente "decepcionado". Sus palabras al completo en el vídeo.

Desde que se instaló en Abu Dabi, Juan Carlos ha pisado el suelo español en más de una decena de ocasiones. La última vez fue el 21 de noviembre de 2025 en Madrid, coincidiendo con el 50 aniversario de su proclamación. Acudió a una comida familiar en el Palacio del Pardo.

En plena polémica por la publicación de sus memorias visitó el país para hacerse unas revisiones médicas. Con el tiempo, la frecuencia entre viajes se acorta y ahora podría pedir venir todos los meses.

