Los Palacios, la localidad sevillana que ha formado a tres campeones del mundo: "Aquí sembramos futbolistas igual que tomates"

En esta pequeña localidad de Sevilla, se han formado tres figuras clave del panorama futbolístico español actual. Fabián Ruiz Peña, Pablo Páez Gavira (Gavi) y Jesús Navas son los tres nombres que llenan de orgullo Los Palacios, pueblo en el que estos futbolistas se han criado y han dado sus primeros pasos hasta el éxito. En el caso de Fabián , no solo cuenta con un Mundial, sino que también ha ganado la Eurocopa, dos Champions e incluso la liga de Francia. Así lo cuenta Antonio Salmerón, exentrenador de estas leyendas del fútbol y que les ha brindado todos los valores con los que cuentan.

"La formación es lo principal"

Antonio Salmerón es uno de los responsables, por no decir el responsable principal, de que hoy en día estos tres nombres estén ayudando a España a recabar títulos tan importantes como la Copa del Mundo. Se trata ni más ni menos que el que fue su primer entrenador en este pequeño pueblo de Sevilla, Los Palacios.

El entrenador no puede estar más orgulloso de sus antiguos alumnos y sobre todo, ha querido aplaudir la forma limpia de ganar de la selección frente a lo que según él ha sido un "equipo con un juego rácano y que no quería jugar". Para Salmerón lo más importante a la hora de formar a un jugador de fútbol son los valores y, tal y como ha recalcado, "que sean buenas personas". "El trabajo de formación en la base inculcándoles muy buenos valores, que sean buenas personas desde el principio. ¿Cuántos niños llegan? No todos, algo tienen que traer dentro. La formación es lo principal", ha resaltado.

El pueblo donde se siembran campeones

Según ha mencionado el exentrenador de los campeones, todavía no se sabe cuándo van a llegar a la localidad que les vio crecer, pero hay algo que tienen claro: "Cuando ya lo hayan celebrado en Madrid, vendrán aquí y les prepararemos el balcón del ayuntamiento y estará todo el pueblo con ellos. Lo mismo el alcalde pone festivo para que aparezca todo el mundo".

Salmerón ha hecho un pequeño recorrido por la historia de sus expupilos, haciendo especial hincapié en la figura de Fabián Ruiz, quien ha sido "campeón del mundo, de la Eurocopa, de la Champions, de la Liga de Francia...", según ha destacado. Para el entrenador, la clave está en los tomates: "Es que los tomates de los palacios y la agricultura que tenemos aquí son de una calidad exquisita (...) Aquí en Los Palacios sembramos futbolistas igual que tomates".

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