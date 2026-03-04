"No me colé una pierna de milagro": las quejas de los vecinos sobre el mantenimiento de la pasarela que se derrumbó en Santander

La búsqueda de una joven de 20 años continúa tras el derrumbe de una pasarela en Santander que provocó la caída al mar de siete jóvenes. Cinco de ellos han fallecido y una chica permanece ingresada en la UCI. Los efectivos de búsqueda se despliegan por tierra, mar y aire para encontrar a la desaparecida, vecina de Guadalajara.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas del martes 3 de marzo, cuando la plataforma cedió de forma repentina y los jóvenes se precipitaron sobre la zona de agua y rocas situada bajo la pasarela.

Vecinos denuncian el deterioro de la estructura

La pasarela fue construida en 2014 y forma parte de un recorrido que bordea el litoral de Santander, desde el Faro de Cabo Mayor hasta la ermita de la Virgen del Mar. El proyecto fue impulsado inicialmente por Costas, aunque durante su construcción los vecinos mostraron su negativa y provocó la paralización de las obras durante un tiempo.

Ahora, tras el derrumbe, algunos vecinos aseguran que llevaban tiempo alertando del mal estado de la estructura y la falta de mantenimiento. "Yo no he visto por aquí que vengan a mantenerlo", explica uno de los residentes de la zona. otros vecinos aseguran que el puente presentaba daños visibles: "El puente no estaba en condiciones" o "la parte derecha se movía bastante", relatan.

Incluso algunos afirman haber sufrido situaciones peligrosas al cruzarlo: "No me colé una pierna de milagro porque había varias tablas cedidas". La pasarela, además, no estaba precintada, a pesar de que era un punto muy transitado por senderistas y visitantes que recorren la zona.

Continúa la búsqueda de la joven desaparecida

La Policía Científica ya investiga las causas del derrumbe mientras los familiares de las víctimas reciben asistencia psicológica. Los equipos de rescate llevan casi 24 horas buscando a la joven desaparecida. El operativo rastrea la zona con la participación de un helicóptero y un dron submarino incorporado en las últimas horas.

Las víctimas mortales son cinco jóvenes de entre 19 y 21 años, estudiantes de un centro del municipio cántabro de Heras. Este miércoles se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y se han decretado dos días de luto oficial.

