Una semana de tensión: el Papa León XIII planta cara a Trump

Cuando el Papa León XIII el pasado lunes despegaba rumbo a Argelia para iniciar su histórica gira por África, llevaba consigo algo más que una agenda diplomática. Horas antes, Donald Trump había lanzado una dura crítica contra él en redes sociales, colocándole ante una decisión incómoda: mirar hacia otro lado o responder al presidente de Estados Unidos. El Papa no quiso optar por el silencio. Durante el vuelo, en una conversación con periodistas, decidió contestar de forma clara, en un gesto poco habitual en el Vaticano. "No creo que el mensaje del Evangelio deba ser mal utilizado, como algunos lo están haciendo", apuntó el pontífice, con firmeza. También lamentó la pérdida de “demasiadas vidas inocentes” y defendió que alguien debe atreverse a decir que hay alternativas a la guerra".

Sus palabras y sus mensajes en redes sociales han tenido un impacto inmediato. En apenas unos días, el pontífice se ha convertido en una de las voces internacionales más visibles frente a Trump, en un pulso que ha ido creciendo casi sin pausa. No deja de ser llamativo: es la primera vez que un papa mantiene un enfrentamiento tan directo con un presidente estadounidense. Aun así, quienes siguen de cerca su trayectoria insisten en que este choque no define su forma de actuar.

León XIII, de nacionalidad estadounidense y marcado por su paso por la Orden de San Agustín, siempre ha apostado por el diálogo, la prudencia y la construcción de puentes. Su estilo suele ser más de escuchar que de confrontar. De hecho, su primer año al frente de la Iglesia ha estado marcado por cambios discretos y progresivos, lejos de grandes gestos o decisiones espectaculares. Esto nos hace pensar que su posicionamiento anti-Trump no parece improvisado.

El pontífice ha reforzado su defensa de las instituciones internacionales y del respeto al derecho global, subrayando el papel de organismos como Naciones Unidas. Una postura que contrasta con la visión de Trump, quien en varias ocasiones ha cuestionado la necesidad de someterse a esas normas. Cabe añadir que a este escenario se suma un factor especialmente sensible dentro de Estados Unidos: una parte importante del electorado de Trump se identifica como cristiano practicante. Para muchos de estos votantes, las críticas del Papa no solo tienen un componente político, sino también moral, lo que ha generado incomodidad e incluso enfado entre los 1400 millones de cristianos que hay en el mundo.

Así es como, en apenas una semana, lo que empezó como un cruce de mensajes ha acabado convirtiéndose en algo mucho más importante: la crítica de la Iglesia a un presidente que se autoconcibe como incuestionable.

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