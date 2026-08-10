Las impactantes imágenes del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia: "Empezó a moverse todo"

Un potente terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido este lunes Colombia, sembrando el caos entre la población con edificios derrumbados, calles abarrotadas y equipos de emergencia tratando de localizar supervivientes entre los escombros. El seísmo es el peor registrado en el país en la última década, y ha dejado al menos 110 muertos, aunque aún es pronto para conocer la magnitud del desastre.

Eran cerca de las 7:30 horas, hora local, cuando un fuerte temblor sorprendía a miles de colombianos. El epicentro, situado en José del Palmar, en el departamento de Chocó, estaba a unos 82 kilómetros de profundidad. Así lo relata uno de los testigos: "Un temblor muy fuerte nos sorprendió". Otros, coinciden con la intensidad y la duración del movimiento: "Fue bastante largo y fuerte".

Edificios derrumbados

Las imágenes que llegan desde Colombia muestran la magnitud del terremoto. En Pereira, una de las ciudades más afectadas, las cámaras han captado el momento exacto en el que un edificio se viene abajo. Viviendas y otras construcciones también han colapsado, mientras miles de personas abandonaban los inmuebles y se concentraban en las calles para intentar ponerse a salvo.

"Hay muy mala señal, se fue la energía, se fue el agua", explica una colombiana tras el terremoto. El caos también se ha trasladado a algunos aeropuertos del país, y el seísmo ha llegado a numerosos puntos como Bogotá, Cali, Popayán, Armenia, Pereira, Manizales y Medellín. En el Eje Cafetero, especialmente golpeado por el terremoto, un canario que se encontraba en Colombia explica cómo vivió esos primeros segundos: "Nos ha pillado de sorpresa, empezó a moverse todo".

Búsqueda de supervivientes

El Gobierno colombiano ha declarado el desastre de carácter nacional ante la magnitud de los daños. "Allí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones", ha señalado De la Espriella.

Ahora, la prioridad está en localizar a las personas que hayan podido quedar atrapadas. Los equipos de emergencia trabajan entre los escombros mientras continúa la evaluación de unos daños cuyo alcance todavía no se alcanzan a determinar. Y mientras tanto, Colombia trata de recuperarse del peor terremoto que ha sufrido en los últimos diez años.

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