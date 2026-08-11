Un turista español relata cómo vivió el terremoto en Colombia: "No nos atrevíamos a acercarnos a ningún edificio"

El terremoto del pasado lunes 10 de agosto de una magnitud de 7,4 que sacudió el oeste de Colombia ha provocado la muerte de más de un centenar de personas y ha dejado otros cientos de heridos, según el último balance oficial.

Las Ciudades Cali y Pereira son dos de los núcleos poblacionales más perjudicados por los seísmos, que también han causado derrumbes, daños en numerosas infraestructuras y el desplazamiento de los servicios de emergencia.

En Cali, ciudad en la que han colapsado cerca de una veintena de edificios y aún hay personas atrapadas sin localizar, se encontraba un grupo de turistas, la mayor parte de ellos españoles, que han relatado a Antena 3 Noticias cómo vivieron esta experiencia.

Orlando Hernández, que en el momento del seísmo estaba de vacaciones, ha afirmado que "la mitad del grupo estaba desayunando y la otra mitad en la quinta planta, en la cama". "Estábamos despertándonos, eran las 7:30", explica Hernández.

"No nos atrevíamos a acercarnos a ningún edificio".

"Nuestro hotel ha quedado inservible", ha descrito así el turista los daños del terremoto. Una vez comenzado el terremoto, "los tendidos eléctricos, empezaron a salir chispas", señala. "No nos atrevíamos a entrar ni a acercarnos a ningún edificio", añade Hernández, que afirma que en Cali no sintieron ninguna réplica, aunque afirma que en otros lugares del país sí se podía percibir alguna.

Para afrontar la situación, se vieron obligados a "correr al centro de la carretera", detalla el turista.

Deberán buscar alternativas para el transporte

Varias importantes infraestructuras han quedado inservibles en varios puntos del país, entre ellas estaciones, carreteras y aeropuertos, pero esto no va a detener a Hernández. "Vamos a continuar las vacaciones", afirma. A pesar de que el aeropuerto de Pereira haya quedado "inservible", no saben "si en tres días va a haber vuelos o no", viéndose forzados a buscar "una alternativa por carretera".

Por último, Orlando Hernández ha querido destacar "la tranquilidad del pueblo colombiano". "La ayuda" de la población "ha sido tremenda", recalca.

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