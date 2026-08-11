Terremoto
Última hora del terremoto de Colombia en directo: al menos 132 muertos y 570 heridos; continúa la búsqueda de supervivientes bajo los escombros
Un terremoto de magnitud 7,4 golpea el oeste de Colombia, con Cali y Pereira entre las ciudades más afectadas. Los equipos de emergencia buscan supervivientes bajo los escombros mientras el Gobierno declara la emergencia nacional.
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Colombia afronta las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido el oeste del país y que deja, de forma provisional, 132 muertos y cientos de heridos. Cali y Pereira se encuentran entre las ciudades más afectadas por un seísmo que ha provocado derrumbes, daños en infraestructuras y el despliegue de los servicios de emergencia.
El epicentro del terremoto se ha localizado en San José del Palmar. En Cali, al menos una veintena de edificios han colapsado y los equipos de rescate trabajan para localizar a las personas que continúan atrapadas. Los hospitales reciben a los heridos mientras algunas instalaciones sanitarias también han sufrido daños.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que juró el cargo el pasado viernes, ha declarado la emergencia nacional. El Ejército también se ha desplegado en Cali para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad. Además, se ha decretado el toque de queda.
Búsqueda de supervivientes bajo los escombros
Las próximas horas se consideran claves para encontrar con vida a quienes permanecen entre los edificios derrumbados. Los bomberos recorren las estructuras afectadas intentando detectar cualquier ruido procedente del interior.
En uno de los edificios de Cali, un dispositivo formado por 25 unidades de bomberos ha conseguido rescatar a tres personas. Danilo Prada, jefe de turno de la estación de Alameda, ha explicado que se trata de "dos varones y una mujer, que fueron trasladadas a un centro médico".
Vecinos y voluntarios se han incorporado también a las labores. "Así que uno no puede ser indiferente ante una situación como esta", ha señalado Leidy Álvarez, residente que participa en los trabajos.
Daños en Cali y Pereira
El terremoto ha sorprendido a la población por la mañana. Edificios que se balanceaban, desprendimientos y personas abandonando viviendas, hospitales y otras instalaciones han marcado las primeras horas tras el temblor.
"Vimos que la magnitud era demasiado fuerte. Así que buscamos un lugar seguro. Creo que si hubiera durado cinco segundos más, no habría quedado nada", ha relatado Saúl Paz Martínez, una de las personas afectadas.
Entre quienes se encontraban en Cali había un grupo de unos 30 españoles. Algunos estaban durmiendo cuando comenzó el terremoto y tuvieron que abandonar el hotel después de que el inmueble resultara afectado.
España ha trasladado su solidaridad a Colombia. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que la Embajada, el Consulado General en Bogotá y la unidad de emergencia del Ministerio están movilizados para asistir a los españoles. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo también han trasladado sus condolencias por las víctimas.
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Última hora del terremoto de Colombia en directo: Letonia traslada sus condolencias a Colombia tras el terremoto
El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, ha trasladado sus condolencias a Colombia tras el terremoto que ha sacudido el oeste del país y ha dejado más de un centenar de muertos. En un mensaje publicado en X, ha expresado su apoyo al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y a todos los afectados por el seísmo.
Rinkēvičs también ha deseado una pronta recuperación a los heridos. Su mensaje se suma a las muestras de solidaridad internacional recibidas por Colombia tras una catástrofe que mantiene desplegados a los equipos de emergencia en las zonas más afectadas.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: Canarias habilita un teléfono para los canarios en Colombia
El Gobierno de Canarias ha habilitado un teléfono de asistencia e información para los canarios que se encuentren en Colombia tras el terremoto que ha sacudido el oeste del país. El número facilitado, a través de la Dirección General de Emigración, es el +57 310 778 7794.
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha trasladado la solidaridad del archipiélago con las víctimas y sus familias, y ha recordado los “estrechos lazos sociales y culturales” que unen a Canarias con Colombia. También ha expresado su deseo de que las labores de rescate permitan encontrar con vida al mayor número posible de personas.
Última hora del terremoto de Colombia, en directo: La UE moviliza asistencia para Colombia
La Unión Europea ha activado varios mecanismos de apoyo para colaborar con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado más de un centenar de muertos. Entre ellos se encuentra el sistema satelital Copernicus, que permitirá aportar información útil para las labores de rescate y asistencia sobre el terreno, así como financiación destinada a reforzar la respuesta de emergencia, también a través de la Cruz Roja.Además, Bruselas ha puesto en marcha su mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis para atender a los ciudadanos europeos afectados por la catástrofe. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha trasladado las condolencias de la UE a las autoridades colombianas, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado su apoyo al pueblo colombiano tras el seísmo.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: Colombia afronta una búsqueda contrarreloj tras el terremoto
Cada minuto cuenta para los equipos de rescate que trabajan después del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia. La prioridad es localizar a las personas que continúan atrapadas entre los restos de los edificios derrumbados. Bomberos y voluntarios avanzan entre los escombros mientras guardan silencio para detectar cualquier sonido procedente del interior.
Las operaciones se concentran especialmente en Cali, una de las ciudades más afectadas, donde numerosos inmuebles han sufrido daños y continúan abiertas varias intervenciones.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: España moviliza su Embajada y el Consulado tras el terremoto de Colombia
El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene activados sus servicios después del terremoto que ha golpeado Colombia. José Manuel Albares ha informado de que la Embajada de España en el país, el Consulado General en Bogotá y la unidad de emergencia del Ministerio están movilizados.
El objetivo es prestar asistencia a los españoles que se encuentren en las zonas afectadas.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: Un grupo de 30 españoles abandona su hotel tras el terremoto en Cali
Alrededor de una treintena de españoles se encontraba alojada en un hotel de Cali cuando el terremoto de magnitud 7,4 sacudió la ciudad. El temblor sorprendió a varios de ellos mientras dormían y les obligó a abandonar las instalaciones con su equipaje después de que el inmueble sufriera daños.
El grupo permanece pendiente de la evolución de la situación mientras los servicios de emergencia trabajan en diferentes puntos de la ciudad. España ha movilizado sus servicios consulares para asistir a sus ciudadanos.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: El terremoto obliga a cancelar vuelos en varios aeropuertos de Colombia
El terremoto también ha provocado alteraciones en el transporte aéreo colombiano. Varios aeropuertos de las zonas afectadas han sufrido daños y numerosos vuelos han tenido que ser cancelados mientras se revisa el estado de las instalaciones.
Las consecuencias del seísmo se extienden así más allá de las ciudades donde se han producido derrumbes.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: El epicentro del terremoto se localiza en San José del Palmar
El terremoto de magnitud 7,4 que ha golpeado Colombia ha tenido su epicentro en San José del Palmar. El seísmo se ha sentido con fuerza en el oeste del país y ha provocado daños en ciudades como Cali y Pereira.
Numerosos edificios han colapsado y las autoridades mantienen desplegados a los servicios de emergencia. Tras el temblor, la atención se concentra en localizar a las personas que puedan permanecer atrapadas y evaluar las consecuencias sobre viviendas, hospitales, carreteras y otras infraestructuras.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: Los hospitales de Cali afrontan una fuerte presión tras el terremoto
Los servicios sanitarios de Cali trabajan para atender a los afectados por el terremoto que ha golpeado el oeste de Colombia. Los hospitales reciben a numerosos heridos mientras algunas instalaciones también han sufrido daños por el seísmo.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: Sanitarios esperan junto a los escombros para atender a los supervivientes
Los equipos médicos permanecen junto a los servicios de rescate para prestar atención inmediata a las personas localizadas entre los edificios derrumbados. En Cali, los paramédicos acompañan a los bomberos durante unas operaciones que continúan sin descanso. "Ya han sacado a una, están a punto de sacar a otra y luego a una más", explica uno de los profesionales desplazados.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: Una alerta de Google permite evacuar antes del terremoto a algunos ciudadanos
Algunas personas consiguieron abandonar los edificios antes de que las estructuras sufrieran daños gracias a una alerta recibida en sus teléfonos móviles. "Hubo una alerta de Google y pudimos salir, pero mucha gente no lo logró", explica uno de los afectados. El terremoto de magnitud 7,4 provocó el derrumbe de numerosos inmuebles y dejó personas atrapadas bajo los escombros. Los equipos de rescate continúan trabajando para localizar supervivientes en las ciudades más castigadas por el seísmo.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: Un afectado asegura que unos segundos más de terremoto habrían sido devastadores
Los testimonios permiten conocer la intensidad del terremoto que ha golpeado Colombia. Saúl Paz Martínez, una de las personas sorprendidas por el movimiento sísmico, relata el miedo vivido durante esos segundos. "Vimos que la magnitud era demasiado fuerte. Así que buscamos un lugar seguro. Creo que si hubiera durado cinco segundos más, no habría quedado nada", explica. El temblor ha provocado daños en numerosos edificios y mantiene a los servicios de emergencia trabajando en las zonas afectadas.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: El pánico se apodera de Cali durante el terremoto de magnitud 7,4
Las imágenes grabadas durante el terremoto muestran la intensidad con la que se ha vivido el seísmo en Cali. Edificios moviéndose, ciudadanos huyendo y cascotes cayendo a las calles forman parte de las escenas registradas durante el temblor.
En uno de los vídeos, varias personas intentan protegerse mientras una estructura termina derrumbándose. "Fue un temblor muy fuerte", resume uno de los afectados.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: Feijóo traslada su apoyo
Núñez Feijóo también ha trasladado su apoyo a Colombia.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: El terremoto sorprende a los vecinos de Colombia a primera hora del día
El terremoto de magnitud 7,4 sorprendió a numerosos ciudadanos mientras se encontraban todavía en sus viviendas. "Estábamos tumbados cuando las puertas empezaron a moverse. Inmediatamente, agarré a mi esposa y me di cuenta de que era largo", relata uno de los afectados. El movimiento provocó escenas de pánico en las calles y obligó a muchas personas a abandonar los edificios. En algunos puntos, los vecinos contemplaron cómo las estructuras se balanceaban antes de terminar derrumbándose.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: Colombia declara la emergencia nacional después del terremoto de magnitud 7,4
El Gobierno colombiano ha declarado la emergencia nacional ante las consecuencias del terremoto registrado en el oeste del país. El presidente, Abelardo de la Espriella, afronta así su primera catástrofe desde que juró el cargo el pasado viernes.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: Pedro Sánchez traslada su apoyo
Pedro Sánchez también ha trasladado su apoyo a Colombia.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: Cali despliega al Ejército tras los daños provocados por el terremoto
El Ejército ha sido desplegado en Cali después del terremoto de magnitud 7,4 que ha golpeado Colombia. Los efectivos trabajan para garantizar la seguridad y facilitar la movilidad de los equipos de emergencia durante las operaciones de búsqueda y rescate. Las autoridades también han decretado el toque de queda en una ciudad donde numerosos edificios han sufrido daños.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: Albares sobre Colombia
Albares proporciona dos números de teléfono para los españoles en Colombia.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: Voluntarios se suman a la búsqueda de personas atrapadas tras el terremoto
Vecinos y voluntarios se han incorporado a las tareas de rescate después del terremoto que ha golpeado el oeste de Colombia. En Cali, algunos ciudadanos ayudan a los servicios de emergencia en la búsqueda de personas que permanecen bajo los edificios derrumbados.
"Así que uno no puede ser indiferente ante una situación como esta", explica una residente que participa en los trabajos.
Última hora del terremoto de Colombia en directo: Bomberos rescatan a tres personas de un edificio derrumbado en Cali
Los servicios de emergencia han conseguido rescatar con vida a tres personas de uno de los edificios afectados por el terremoto en Cali. Un dispositivo formado por 25 unidades de bomberos logró sacar de los escombros a dos hombres y una mujer, que posteriormente fueron trasladados a un centro médico.
Las operaciones continúan porque todavía podría haber más personas atrapadas. Los equipos trabajan entre estructuras dañadas mientras sanitarios permanecen preparados para atender a las víctimas en cuanto sean localizadas.
Última hora del terremoto de Colombia en directo Los equipos de rescate buscan supervivientes bajo los escombros en Cali
La búsqueda de personas atrapadas se ha convertido en la prioridad tras el terremoto que ha golpeado Colombia. Los equipos de rescate trabajan entre los restos de los edificios colapsados en Cali e intentan detectar cualquier sonido que permita localizar supervivientes. "¿Me escuchas? Haz ruido", se escucha durante una de las operaciones.
Bomberos, sanitarios y voluntarios participan en unas labores que avanzan contrarreloj. Las próximas horas serán determinantes para encontrar con vida a quienes continúan bajo los escombros.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Cali concentra los daños del terremoto que sacude el oeste de Colombia
Cali es una de las ciudades más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia. Al menos 20 edificios han colapsado y los servicios de emergencia trabajan para localizar a las personas que pueden continuar atrapadas bajo los escombros. El temblor sorprendió a la población a primera hora y provocó escenas de pánico en viviendas, hospitales y otros edificios.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: El terremoto de magnitud 7,4 deja al menos 132 muertos en Colombia
Colombia afronta las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido el oeste del país. El balance provisional asciende a 132 fallecidos y cientos de heridos, mientras los equipos de emergencia buscan supervivientes entre los edificios derrumbados.
Cali y Pereira se encuentran entre las ciudades más afectadas por el seísmo, cuyo epicentro se ha localizado en San José del Palmar. El Gobierno ha declarado la emergencia nacional para coordinar la respuesta ante una catástrofe que mantiene movilizados a los servicios de rescate.
Última hora del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: Buenos días
¡¡Buenos días!!
Iniciamos el minuto a minuto del terremoto en Colombia. Gracias por leernos.
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