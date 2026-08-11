Última hora del terremoto de Colombia en directo: al menos 132 muertos y 570 heridos; continúa la búsqueda de supervivientes bajo los escombros

Colombia afronta las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido el oeste del país y que deja, de forma provisional, 132 muertos y cientos de heridos. Cali y Pereira se encuentran entre las ciudades más afectadas por un seísmo que ha provocado derrumbes, daños en infraestructuras y el despliegue de los servicios de emergencia.

El epicentro del terremoto se ha localizado en San José del Palmar. En Cali, al menos una veintena de edificios han colapsado y los equipos de rescate trabajan para localizar a las personas que continúan atrapadas. Los hospitales reciben a los heridos mientras algunas instalaciones sanitarias también han sufrido daños.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que juró el cargo el pasado viernes, ha declarado la emergencia nacional. El Ejército también se ha desplegado en Cali para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad. Además, se ha decretado el toque de queda.

Búsqueda de supervivientes bajo los escombros

Las próximas horas se consideran claves para encontrar con vida a quienes permanecen entre los edificios derrumbados. Los bomberos recorren las estructuras afectadas intentando detectar cualquier ruido procedente del interior.

En uno de los edificios de Cali, un dispositivo formado por 25 unidades de bomberos ha conseguido rescatar a tres personas. Danilo Prada, jefe de turno de la estación de Alameda, ha explicado que se trata de "dos varones y una mujer, que fueron trasladadas a un centro médico".

Vecinos y voluntarios se han incorporado también a las labores. "Así que uno no puede ser indiferente ante una situación como esta", ha señalado Leidy Álvarez, residente que participa en los trabajos.

Daños en Cali y Pereira

El terremoto ha sorprendido a la población por la mañana. Edificios que se balanceaban, desprendimientos y personas abandonando viviendas, hospitales y otras instalaciones han marcado las primeras horas tras el temblor.

"Vimos que la magnitud era demasiado fuerte. Así que buscamos un lugar seguro. Creo que si hubiera durado cinco segundos más, no habría quedado nada", ha relatado Saúl Paz Martínez, una de las personas afectadas.

Entre quienes se encontraban en Cali había un grupo de unos 30 españoles. Algunos estaban durmiendo cuando comenzó el terremoto y tuvieron que abandonar el hotel después de que el inmueble resultara afectado.

España ha trasladado su solidaridad a Colombia. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que la Embajada, el Consulado General en Bogotá y la unidad de emergencia del Ministerio están movilizados para asistir a los españoles. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo también han trasladado sus condolencias por las víctimas.

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