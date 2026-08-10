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Mejores momentos | 10 de agosto

Javier hace autocrítica al pasar otra vez por la Silla Azul: “Me he sacado un bono”

El concursante madrileño, inmerso en una de sus peores rachas, ha tirado de humor para al mostrarse esperanzado con poder salir de esta situación.

Javier hace autocrítica al pasar otra vez por la Silla Azul: “Me he sacado un bono”

Javier hace autocrítica al pasar otra vez por la Silla Azul: “Me he sacado un bono”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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En sus 118 programas en Pasapalabra, se trata de una rareza ver a Javier de forma tan frecuente jugando la Silla Azul. El concursante madrileño se encuentra inmerso en una de sus peores rachas, con fallos tan llamativos como el que se convirtió en lastre en el pasado AlaZ por confundir “bimestral” con “bimensual”.

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Resignado, Javier ha tirado de humor al tener que jugarse de nuevo la permanencia. “Estoy disfrutando mucho de este bono que me he sacado a la Silla Azul últimamente”, ha ironizado con un punto de autocrítica.

A la vez, en el mismo tono divertido, se ha mostrado esperanzado con terminar de visitar tanto esta prueba: “A ver si ya se me acaban las localidades y puedo salir de aquí”. Además, tenía ganas de unirse a su nuevo equipo con Paula Prendes y Leo Ortizgris. ¡Descubre en el vídeo sus declaraciones al completo!

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