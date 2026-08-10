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Luis Font revela cómo logró salir adelante tras dejar Locomía y atravesar una etapa de vulnerabilidad

Luis Font se ha sentado en el plató de YAS Verano para contar como ha sido resurgir de sus cenizas. Su pasado en Locomía, la relación con s hermano Xavier Font y el superar problemas personales que le hundieron en un pozo sin fondo durante mucho tiempo.

Luis Fonto

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Luis Font nos acompañará en el programa de hoy para contarnos cómo fue formar parte de Locomía, el grupo liderado por su hermano, Xavier Font, cómo vivió su expulsión y cómo, posteriormente, cayó en un oscuro periodo marcado por las adicciones, la ruina y la depresión.

El protagonista confiesa emocionado que Locomía ha sido "Mi mayor sueño y mi mayor pesadilla", y que todos los intengrantes tuvieron que pagar algún peaje durante el trayecto de la bonita e intensa experiencia que vivieron los intengrantes del grupo.

Luis se fue del grupo pero revela que se hicieron "méritos" para que saliese, además, alega que nadie le llamó para que volviera y eso le dolió mucho. Más tarde, hubo una nueva formación de Locomía en la que participó Luis y su hermano Xavier lo consideró una traición total.

El final de Locomía significó el fin de una etapa de éxito para Font pero, también, el incio de una verdadera pesadilla. Comienzan los problemas y lejos de los escenarios, empezó a actuar en los vagones del metro, también cayó en las adicciones y se vio en una situación de calle.

El protagonista cuenta que ha sido una experiencia dura pero reconfortante al haberse recuperado. "Pese a la difícil situación, no me sentía ni perdedor ni vulnerable" porque "Siempre he sido un hombre muy fuerte". Ahora se encuentra "sereno y en paz" ya que por primera vez se siente orgulloso de él mismo por haberlo intentado y con mucha dignidad.

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