Al menos 52 fallecidos en el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido varias ciudades de Colombia y ha dejado al menos 52 personas muertas, decenas de heridos y tres desaparecidos, además de importantes daños materiales. El seísmo se produjo durante la mañana del lunes, alrededor de las 7:34, hora local.

Las consecuencias han sido especialmente graves en ciudades como Cali, Pereira y Manizales. En Cali, al menos 25 edificios se han derrumbado, dejando a varias personas atrapadas entre los escombros. Equipos de emergencia trabajan en la zona mientras numerosos ciudadanos recorren las calles afectadas.

La meteoróloga Mercedes Martín ha señalado que se trata de uno de los terremotos más intensos registrados en Colombia durante la última década. Según ha explicado, el país se encuentra en una zona de gran actividad sísmica debido a la interacción entre las placas tectónicas Sudamericana y de Nazca, lo que puede provocar movimientos de esta magnitud.

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