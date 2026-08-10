Norah, preocupada por la vulnerabilidad de las menores en Ceuta: "No podemos meter a más gente en casa"

Una de las principales preocupaciones son las niñas que cruzaron la frontera desde Marruecos hasta Ceuta durante la actual crisis migratoria y humanitaria. Debido a la especial vulnerabilidad a la que se han visto expuestas, han sido de las primeras en recibir atención y acogida. Las propias vecinas ceutíes se han volcado en ayudarlas, ofreciéndoles agua, comida, ropa y apoyo.

Sin embargo, esta situación también despierta miedo y preocupación entre algunas mujeres por las niñas de sus propias familias. Es el caso de Norah que ha alojado menores en su casa pero, asegura que "No podemos meter a más gente en casa" por lo que la situación cada vez es más desesperante.

"Las encontramos y las llevamos a sitios seguros pero, ¿hasta cuando?", pregunta la protagonista. Son las propias vecinas ceutíes las que intentan hacer algo por estas niñas aunque los recursos son escasos. Algunas menores duermen con spray de pimineta o pequeñas armas para poder defenderse.

Un médico ha bajado hasta el barrio de El Príncipe para interesarse por la salud y la protección de las menores con el fin de evitar agresiones sexuales. Reconoce haber encontrado algún caso de "tuberculosis o tétano".

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