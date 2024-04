Oriol Junqueras, ante una posible moción de confianza a Pedro Sánchez: "Apoyaremos a aquellos que no tengan casos de corrupción"

El presidente de ERC Oriol Junqueras señala que no ha llamado a Pedro Sánchez tras anunciar que se toma unos días para replantearse su futuro como presidente del Gobierno después de que se hayan abierto diligencias contra su mujer Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. La investigación a la mujer del presidente parte de la denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias. Tras este hecho Sánchez ha comunicado que el lunes hará pública su decisión tras estos días de reflexión.

Recuerda Junqueras que Esquerra es un partido con 93 años de historia de "lucha contra el fascismo y sin ningún caso de corrupción en su haber". "No nos gusta la política espectáculo pero lo importante ahora es que Cataluña está en récord histórico de exportaciones, de tasa de inversión, ocupación, de maestros y de personal de enfermería", defiende.

"Esquerra está dispuesta a apoyar a aquellos que se enfrentan a acusaciones falsas"

Sobre un posible respaldo al presidente del Gobierno Pedro Sánchez ante una moción de confianza, Junqueras mantiene que Esquerra "está dispuesta a apoyar a aquellos que no tienen casos de corrupción, a los que se enfrentan a acusaciones falsas y a ministros del Interior que en ejercicio de su cargo le daban indicaciones a un juez para que me investigasen a mí y a mi familia y cuando el juez decía que ya habían mirado todo el ministro le decía que inventara", apunta.

Mantiene además que le llama la atención "tanto silencio por parte de aquellos que han visto con satisfacción cómo se perseguían inocentes y hacen que todo el mundo pueda ser perseguido". "Al presidente del PP le echaron los de su partido por denunciar un caso de corrupción. Por desgracia para muchos buenos ciudadanos españoles a veces se ven condenados a elegir entre lo malo y lo peor pero por suerte muchos de nosotros tenemos la opción de mirar a un partido que en 93 años de historia no ha tenido ningún caso de corrupción".

"A menudo las encuestas las carga el diablo"

Mira las encuestas de las próximas elecciones al Parlament de Cataluña con interés y como un reto a superar. Es consciente de que "las encarga quien las encarga y a menudo las carga el diablo". Considera que a veces "no son una manera de intentar conocer a la opinión pública sino de intentar condicionar" y afirma que en su formación no se van a dejar amedrantar por las encuestas. "Me da un poco igual porque estamos aquí para hacer las cosas bien. Hay otros partidos que prefieren hacer los espectáculos que hacen cada semana en el Congreso", añade Junqueras.

Sobre los retos que se plantean en su candidatura a las próximas elecciones, liderada por el candidato Pere Aragonès, mantiene que existe un proyecto para mejorar la seguridad. "La seguridad solo para unos pocos es profundamente insegura y la encarnación de una sociedad que es injusta como sucede en algunos países latinoamericanos", explica. Sobre el mercado de la vivienda cree que en todo el mundo occidental y en toda Europa hay un problema gravísimo con la vivienda que se expresa con unos incrementos muy altos en los alquileres.

"Cuanto mejor funcione el transporte público más amplio es el espacio donde la gente puede elegir vivienda"

Otro de los retos de ERC es el de potenciar la rehabilitación de las viviendas que han quedado un poco envejecidas. "Cuanto mejor funcione el transporte público más amplio es el espacio donde la gente puede elegir donde vive y más amplio el campo de la vivienda. El Gobierno español ha abandonado el sistema ferroviario que corresponde a su área de competencia, les gusta ser responsables del futuro de su gente y su sociedad", mantiene.