Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Vivienda

¿Hay burbuja inmobiliaria como en 2007?: Varios expertos lo analizan en Espejo Público

En el programa Espejo Público analizamos con Montse Cespedosa, asesora financiera, y Miguel Ángel Recuenco, Alcalde de Leganés, si es posible una nueva burbuja inmobiliaria como la del 2007.

Jéssica

Publicidad

Jessica Fernández
Publicado:

Los expertos señalan que las operaciones de compraventa de vivienda y los precios de los inmuebles están alcanzando cifras muy similares a las previas a la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2007 y que no se habían vuelto a ver desde entonces. En el año 2007 se alcanzaron las 840.000 operaciones de compraventa de vivienda y a lo largo de este año 2025 se espera llegar hasta las 660.00.

Si hablamos de los precios, en la comparación de ambos años las cifras se encuentran a la alza. Sin embargo, en este 2025, ajustándolo con la inflación, los precios siguen siendo más bajos y no han alcanzado el máximo. Algunos barrios como Los berrocales o El Cañaveral, en Madrid, comenzaron su expansión durante el primer auge de vivienda en 2007 y con la explosión de la burbuja se paralizaron.

Actualmente, ambos tienen una gran previsión de crecimiento pero la similitud de las cifras con las previas a la explosión preocupa ante una posible nueva paralización o estancamiento del desarrollo.

¿Es posible una burbuja?

En el programa Espejo Público hemos preguntado a los vecinos sobre el estado de estos nuevos barrios en expansión. Todos lo tienen claro "hasta en el último rincón han hecho vivienda", pero la mayoría también se quejan de los precios tan elevados a los que se enfrentan y, sobre todo, de la falta de servicios básicos para toda esa vivienda.

Las operaciones de compraventa de vivienda llevan 12 meses seguidos de subidas, alcanzando en julio su tope. Estos datos no se veían desde el 2007. Cifras que pueden hacen prever una posible nueva explosión de la burbuja inmobiliaria.

Montse Cespedosa

Montse Cespedosa, asesora y experta en hipotecas, explica las diferencias con 2007. "Puede haber otro tipo de crisis que no se parezca a la de 2008". La experta asegura que no estamos ante la misma situación, no estamos ante una nueva burbuja "básicamente porque no hay vivienda".

Miguel Ángel Recuenco

El Alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, demanda, por su parte, más construcción de vivienda para Leganés porque asegura. "tenemos mucha demanda". Además, sostiene que Leganés desde un punto de planificación urbanística no tiene proyecto de ciudad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

La periodista Teresa Domínguez analiza el intento de robo del reloj de Santiago Calatrava: "Alguien pretendía que fuera ese reloj específicamente"

Teresa Domínguez sobre el robo a Calatrava
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Jéssica

¿Hay burbuja inmobiliaria como en 2007?: Varios expertos lo analizan en Espejo Público

Seve González

La alcaldesa de Jumilla responde a la Conferencia Episcopal: “Nunca vamos a vulnerar la Constitución”

Unai

Un ludópata rehabilitado cuenta su historia en Espejo Público: "Robé dinero a mis padres para apostar"

"Miedo me da de la que se puede liar": El temor de Joaquín en Emparejados
Vuelven Joaquín y Susana

"Miedo me da de la que se puede liar": El temor de Joaquín en Emparejados

Teresa Domínguez sobre el robo a Calatrava
robo

La periodista Teresa Domínguez analiza el intento de robo del reloj de Santiago Calatrava: "Alguien pretendía que fuera ese reloj específicamente"

colate
EXCLUSIVA

El hijo de Paulina Rubio y Colate, retenido en el aeropuerto por viajar solo y sin papeles: "Paulina no acompañó al pequeño Nicolás a Madrid"

Nueva guerra judicial entre Paulina y Colate por la custodia de su hijo. Al parecer, el adolescente viajó solo de Miami a España donde fue retenido por no tener documentación. Isabel González nos da la última hora del caso.

Carmen Morodo
PEDRO SÁNCHEZ

Carmen Morodo, sobre los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez: "Es difícil colocarte como defensor del feminismo cuando tus colaboradores son unos puteros"

La directora de La Razón ha tachado en Espejo Público a la familia política del Presidente del Gobierno de "beneficiarse del negocio del sexo".

Elma Saiz sobre Jumilla

Elma Saiz califica como "bochornosa" la respuesta de la alcaldesa de Jumilla: "Debería pedir perdón, dar un paso atrás y disculparse con los vecinos"

Seve González

La alcaldesa de Jumilla, en Espejo Público: "No hemos vetado nada, nosotros defendemos la Constitución y la libertad de culto"

Manu aprovecha un lapsus tempranero de Rosa en El Rosco y se asegura la victoria con 23 aciertos

Manu aprovecha un lapsus tempranero de Rosa en El Rosco y se asegura la victoria con 23 aciertos

Publicidad