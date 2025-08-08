Laura Moure se compincha con el equipo de La ruleta para dar una sorpresa a Jorge Fernández: “¡Un momentito, parad!”

Como cada día, Jorge Fernández y Laura Moure han entrado en el plató de La ruleta de la suerte para comenzar con el programa tras la canción de bienvenida de la banda.

Sin embargo, cuando el presentador se disponía a presentar el primer panel, Laura Moure lo ha interrumpido parando todo el programa.

“¡Un momento! Que tenemos una sorpresa”, asegura Laura Moure. Jorge Fernández se ha quedado flipado sin poder siquiera articular palabra ante la expectación que ha creado su compañera.

Todo el equipo de La ruleta de la suerte se ha compinchado para dar esta sorpresa tan bonita a Jorge Fernández. ¡No te pierdas el sorpresón!