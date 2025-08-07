EXCLUSIVA
La muerte de un hombre en Badajoz podría ser culpa de la residencia y no de la ola de calor: "Tenía ampollas en las manos y quemaduras en los gemelos y brazos"
Hace unos días conocíamos el fallecimientos de un hombre de 85 años en Badajoz supuestamente por la ola de calor pero ahora el caso habría dado un nuevo giro. ¿Sería el motivo real una negligencia de la residencia en la que vivía? Hablamos con su familia.
Jesús vivía desde 2020 en una residencia de Badajoz tras ser diagnosticado de Alzheimer y hace dos días fallecía supuestamente por un golpe de calor.
Un sanitario le comunicó a Pilar que su padre estaba "frito como un chuletón" ya que le había dado una insolación.
Pero días después salió a la luz la realidad aún más indignante: Jesús habría pasado presuntamente más de 2 horas tirado en el suelo de la terraza de la residencia en la que vivía, sin que nadie lo auxiliara.
Hablamos con su familia que asegura que "pedimos explicaciones a la residencia y no nos dicen nada. No sabemos cuántas horas estaría solo tirado en el patio". "Tenía ampollas en las manos y quemaduras en los gemelos y brazos". ¡Dale al play!
