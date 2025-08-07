La muerte de un hombre en Badajoz podría ser culpa de la residencia y no de la ola de calor: "Tenía ampollas en las manos y quemaduras en los gemelos y brazos"

Jesús vivía desde 2020 en una residencia de Badajoz tras ser diagnosticado de Alzheimer y hace dos días fallecía supuestamente por un golpe de calor.

Un sanitario le comunicó a Pilar que su padre estaba "frito como un chuletón" ya que le había dado una insolación.

Pero días después salió a la luz la realidad aún más indignante: Jesús habría pasado presuntamente más de 2 horas tirado en el suelo de la terraza de la residencia en la que vivía, sin que nadie lo auxiliara.

Hablamos con su familia que asegura que "pedimos explicaciones a la residencia y no nos dicen nada. No sabemos cuántas horas estaría solo tirado en el patio". "Tenía ampollas en las manos y quemaduras en los gemelos y brazos". ¡Dale al play!