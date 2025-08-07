Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EXCLUSIVA

La muerte de un hombre en Badajoz podría ser culpa de la residencia y no de la ola de calor: "Tenía ampollas en las manos y quemaduras en los gemelos y brazos"

Hace unos días conocíamos el fallecimientos de un hombre de 85 años en Badajoz supuestamente por la ola de calor pero ahora el caso habría dado un nuevo giro. ¿Sería el motivo real una negligencia de la residencia en la que vivía? Hablamos con su familia.

jesus

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Jesús vivía desde 2020 en una residencia de Badajoz tras ser diagnosticado de Alzheimer y hace dos días fallecía supuestamente por un golpe de calor.

Un sanitario le comunicó a Pilar que su padre estaba "frito como un chuletón" ya que le había dado una insolación.

Pero días después salió a la luz la realidad aún más indignante: Jesús habría pasado presuntamente más de 2 horas tirado en el suelo de la terraza de la residencia en la que vivía, sin que nadie lo auxiliara.

Hablamos con su familia que asegura que "pedimos explicaciones a la residencia y no nos dicen nada. No sabemos cuántas horas estaría solo tirado en el patio". "Tenía ampollas en las manos y quemaduras en los gemelos y brazos". ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

josé

José Ramón, el 'okupa' de la ermita, podría haber sido estafado: "La gente que me lo ha vendido es muy seria y muy honrada"

maite

Maite tuvo que ver cómo su hija se iba a Londres para poder trabajar de embrióloga: "No fue fácil dejarla allí"

juami

Juan Miguel llegó a perder 100.000 euros por su adicción al juego: "Estaba deseando que mi familia se acostase para poder jugar"

jesus
EXCLUSIVA

La muerte de un hombre en Badajoz podría ser culpa de la residencia y no de la ola de calor: "Tenía ampollas en las manos y quemaduras en los gemelos y brazos"

Annie habla sobre el video de la familia real hablando en lengua de signos
FAMILIA REAL

Annie, la mujer que consiguió el vídeo de la Familia Real hablando en lengua de signos, asegura que "ayuda a visibilizar la comunidad sorda"

Cura de Valdepeñas
CURA VALDEPEÑAS

El polémico cura de Valdepeñas: “Es un sin vergüenza, un cotilla”

El párroco de esta localidad de Ciudad Real provoca todo tipo de opiniones en el vecindario respecto a su manera de dar las misas, en las que no deja títere sin cabeza.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Juan 'El Golosina' para recordar los veranos de Lola Flores en Marbella
ENTREVISTA

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Juan 'El Golosina' para recordar los veranos de Lola Flores en Marbella

Lola Flores y el Pescaílla pasaban cada verano en su finca Los Gitanillos, ubicada en Marbella. Una época de la que Juan 'El Golosina' fue testigo debido a su amistad con la Faraona. Hoy lo recordamos. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!

Pilar Vidal

Pilar Vidal desvela en Espejo Público, el motivo por el que nunca vemos juntos a Íñigo Onieva y Tamara Falcó

Glenn denunciado por el Ayto. de Segovia

El hombre denunciado por intentar subastar una piedra del acueducto de Segovia asegura que trata de "defender la protección" del monumento

Tania

Tania, la mujer estafada por el robo de su DNI: "Tres años después no puedo pedir una hipoteca"

Publicidad