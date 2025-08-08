Antena 3 LogoAntena3
"Miedo me da de la que se puede liar": El temor de Joaquín en Emparejados

Joaquín Sánchez y Susana Saborido regresan muy pronto a Antena 3 con una nueva temporada de Emparejados en la que el humor está servido con unos invitados de altura. ¡No te lo puedes perder!

Joaquin y Loles León en Emparejados

Carmen Pardo
Publicado:

Loles León entra pisando fuerte al plató de Emparejados poniendo a Joaquín Sánchez en una comprometida situación. "Miedo me da de la que se puede liar hoy aquí" afirma el presentador ante la imponente entrada de la actriz.

La influencer se sienta en el programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido

La pareja formada por Loles León y Bibiana Fernández serán unos de los rostros conocidos que se enfrentarán a las preguntas de Joaquín Sánchez y Susana Saborido en el plató de Emparejados.

Confidencias, humor y mucho espectáculo en la nueva temporada de Emparejados. Muy pronto en Antena 3.

Programas

