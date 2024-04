Qué es Manos Limpias, la organización detrás de la denuncia a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez

¿Qué es Manos Limpias, la organización que ha denunciado a Begoña Gómez por -presunto- tráfico de influencias? Un juzgado de Madrid decidió abrir diligencias de investigación contra la esposa de Pedro Sánchez tras recibir la denuncia y se ha desatado un 'terremoto' político que ha llegado al presidente del Gobierno a decidir parar para "reflexionar" y ha cancelado su agenda oficial.

La carta dirigida a la ciudadanía -y publicada en redes sociales- emplaza al lunes 29 de abril la decisión de Sánchez de si seguirá o no al frente del Gobierno de España.

La denuncia que ha provocado la crisis en Moncloa ha sido presentada por Manos Limpias, una organización que califican de ultraderechista. En su página web explican que son un sindicato "nacional, independiente, no hipotecado" que reclama "la independencia del Poder Judicial y la verdadera y real democratización de nuestras instituciones".

Esta querella no es la primera que llevan ante un magistrado. La organización pidió la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos y acabó sentada en el banquillo. También a su entonces marido Iñaki Urdangarín o Rodrigo Rato.

La acusación popular Manos Limpias, la única que acusó a la Infanta Cristina en el caso 'Nóos' aseguró -el pasado mes de marzo de 2018- ante el Tribunal Supremo que la hermana del Rey participó en los delitos fiscales de su marido Iñaki Urdangarin.

Ahora, la denuncia es contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Dicha denuncia está fundamentada en noticias de prensa que señalan que, prevaliéndose de su condición, habría recomendado o avalado con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas.

Según Manos Limpias, la compañía aérea española Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada" y que "el acuerdo entre Globalia (propietaria de la aerolínea) y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la denunciada y su equipo".

La organización Manos Limpias también ha estado bajo la mirada de la justicia española, aunque el Supremo absolvió hace unas semanas a los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, que habían sido condenados a 8 y 4 años de cárcel por la Audiencia Nacional por extorsionar a entidades bancarias a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito.

La Sala de lo Penal anula así la condena impuesta por la Audiencia Nacional en una causa en la que no quedó probado que ejercieran esa presión para retirar la acusación contra la infanta Cristina en Nóos, un asunto del que no se ha pronunciado el Supremo.

Declaración de Manos Limpias

Ante las noticias y la carta enviada a los ciudadanos de parte del Presidente, la organización Manos Limpias ha decidido hacer una declaración tras tener "conocimiento, a través de varios diarios digitales" de informaciones "que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas", en el comportamiento de Begoña Gómez.

"Tras observar que la Fiscalía no actuaba de oficio, pese a que las referidas noticias llevaban semanas publicándose, procedí a poner en conocimiento del Juzgado competente dichas informaciones, al amparo del art. 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante la oportuna denuncia, al objeto de que abriera diligencias y comprobara la veracidad de las mismas. Hemos ejercido con ello un derecho y un deber ciudadano", recoge la declaración.

"No ha habido en el actuar de Manos Limpias el más mínimo acto falsario, pues como bien han dicho quienes nos han criticado, basé la denuncia que se presentó en dichas informaciones periodísticas, y solo en las mismas. Será ahora el Juez Instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir".

Sobre las reacciones calificando de "ultraderechista" a la organización "o dando a entender que formamos parte de una campaña derechista contra él, es falso".

Sánchez "para" para "flexionar": ¿Qué puede ocurrir?

El presidente del Ejecutivo decidió este miércoles cancelar su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la Presidencia de España tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, y comunicará su decisión en una comparecencia el próximo lunes.

"Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", escribe Sánchez. "No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, pues ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa", añade.

Tras este anuncio, convocó a varios de sus colaboradores en la Moncloa. Una reunión a la que asistió la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el secretario de Organización, Santos Cerdán, según 'TVE'.

También ha recibido el apoyo de sus compañeros socialistas, que no dudan en enviarles mensajes de ánimo y asegurando que en política "no todo vale". "No todo vale en política. Tenemos un presidente de primera. Ni él ni su familia merecen esto. Pero España tampoco", ha publicado en X la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. También han arropado al presidente la ministra Pilar Alegría, Elma Saiz, Jordi Hereu, Diana Morant, entre otros.

¿Qué ocurre si Sánchez finalmente dimite?

La renuncia llevaría que todo el Gobierno continuaría en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno. Así lo recoge el artículo 101 de la Constitución Española: "El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente"

Si el Gobierno está en funciones tiene limitados algunos aspectos, como la capacidad de legislar.

¿Habrá elecciones?

Esta incógnita no se desvelará hasta saber si el presidente del Gobierno se mantiene en su cargo o renuncia. Aunque de momento, Sánchez no puede disolver las Cortes Generales, tendría que esperarhasta el próximo 31 de mayo para convocar elecciones generales.

¿Por qué? La ley impide que el presidente disuelva las Cortes antes de que pase un año de la anterior disolución. En el caso de disolver las Cortes en mayo y convocar elecciones, volverían a celebrarse las últimas semanas de julio.

Otra posibilidad es que Pedro Sánchez no renuncie a su cargo, pero decida por contra presentar una cuestión de confianza -sobre su programa o sobre una declaración de política general- y se entenderá otorgada con la mayoría simple de los Diputados.

