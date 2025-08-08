Un ludópata rehabilitado cuenta su historia en Espejo Público: "Robé dinero a mis padres para apostar"

La ludopatía online está en aumento, este año el número de jugadores en línea ha subido un 21,63% gracias a los bonos de bienvenida, los cuales funcionan como incentivos promocionales para atraer a nuevos jugadores. Esto se traduce en 459.266 jugadores nuevos durante este año, otro dato importante es que 8 de cada 10 ludópatas, son hombres, principalmente muy jóvenes.

"Dejé de hacer muchas cosas en mi vida, simplemente por jugar y apostar"

Uno de los afectados por el juego es Unai, un joven ludópata rehabilitado, que ha relatado cuándo y cómo empezó a apostar: "Yo con 15 o 16 años comencé a hacer apuestas deportivas siendo un chaval inocente. Al principio jugaba 1 Euro al fin de semana, pero poco a poco se fue convirtiendo en una obsesión y en una adicción que me atrapó. Dejé de hacer muchas cosas en mi vida, simplemente por jugar y apostar".

"Robé dinero a mis padres"

El adicto al juego ha reconocido en Más Espejo que: "Yo vengo de una familia normal, era amante del deporte y empecé a apostar porque creía que podría sacar algo de dinero, al principio crees que lo dominas y que vas a ganar dinero, pero a largo plazo, lo pierdes. Yo he robado a mis padres para apostar, pasé límites que pensé que nunca iba a pasar".

"Nunca seré un ex ludópata"

Unai entró en una dinámica que jugaba para "recuperar" el dinero perdido y poder devolvérselo a sus amigos y, aunque lleva 8 años sin apostar, reconoce que "nunca será un ex ludópata, sino un ludópata rehabilitado". Ahora, la vida del ex adicto al juego se basa en ayudar, en hacer público este problema que sigue siendo un tabú, y sobre todo, en concienciar a todos los jóvenes de este gran problema.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.