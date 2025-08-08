Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EXCLUSIVA

El hijo de Paulina Rubio y Colate, retenido en el aeropuerto por viajar solo y sin papeles: "Paulina no acompañó al pequeño Nicolás a Madrid"

Nueva guerra judicial entre Paulina y Colate por la custodia de su hijo. Al parecer, el adolescente viajó solo de Miami a España donde fue retenido por no tener documentación. Isabel González nos da la última hora del caso.

colate

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

La guerra entre Paulina Rubio y Colate no acaba. La expareja volvía a ser citada en un juicio rápido en Miami después de que a su hijo Nicolás lo retuviesen en el aeropuerto de Madrid por viajar solo e indocumentado.

La cantante no se ha presentado a este juicio y tampoco ha devuelto al empresario su hijo tal y como tocaba por la custodia. Isabel González ha podido ponerse en contacto con el entorno de Colate que le daba la última hora sobre esta nueva disputa.

"Hoy tendría que devolver Paulina Rubio a su hijo y creo que no se va a producir. Por lo que sabemos, después de hablar con gente cercana al empresario, ese niño está todavía con su madre que tampoco se ha dignado a recogerle en el campamento como ordenó la juez", asegura Isabel.

"Tenía que ser Paulina Rubio la que llevase a ese niño a España desde Miami y recogerlo del campamento en España. Todo lo ha incumplido", añade la periodista. ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Seve González

La alcaldesa de Jumilla responde a la Conferencia Episcopal: “Nunca vamos a vulnerar la Constitución”

Unai

Un ludópata rehabilitado cuenta su historia en Espejo Público: "Robé dinero a mis padres para apostar"

"Miedo me da de la que se puede liar": El temor de Joaquín en Emparejados

"Miedo me da de la que se puede liar": El temor de Joaquín en Emparejados

Teresa Domínguez sobre el robo a Calatrava
robo

La periodista Teresa Domínguez analiza el intento de robo del reloj de Santiago Calatrava: "Alguien pretendía que fuera ese reloj específicamente"

colate
EXCLUSIVA

El hijo de Paulina Rubio y Colate, retenido en el aeropuerto por viajar solo y sin papeles: "Paulina no acompañó al pequeño Nicolás a Madrid"

Carmen Morodo
PEDRO SÁNCHEZ

Carmen Morodo, sobre los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez: "Es difícil colocarte como defensor del feminismo cuando tus colaboradores son unos puteros"

La directora de La Razón ha tachado en Espejo Público a la familia política del Presidente del Gobierno de "beneficiarse del negocio del sexo".

Elma Saiz sobre Jumilla
religión

Elma Saiz califica como "bochornosa" la respuesta de la alcaldesa de Jumilla: "Debería pedir perdón, dar un paso atrás y disculparse con los vecinos"

Espejo Público debatía sobre la prohibición de PP y Vox en Jumilla (Murcia) para la celebración del culto islámico en los polideportivos del municipio. Elma Saiz, Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, mostraba su opinión al respecto.

Seve González

La alcaldesa de Jumilla, en Espejo Público: "No hemos vetado nada, nosotros defendemos la Constitución y la libertad de culto"

Manu aprovecha un lapsus tempranero de Rosa en El Rosco y se asegura la victoria con 23 aciertos

Manu aprovecha un lapsus tempranero de Rosa en El Rosco y se asegura la victoria con 23 aciertos

Damián Moyá, Rosa y Patricia Yurena naufragan en las Palabras Cruzadas: "¡Qué desastre!"

Damián Mollá, Rosa y Patricia Yurena naufragan en las Palabras Cruzadas: "¡Qué desastre!"

Publicidad