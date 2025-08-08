EXCLUSIVA
El hijo de Paulina Rubio y Colate, retenido en el aeropuerto por viajar solo y sin papeles: "Paulina no acompañó al pequeño Nicolás a Madrid"
Nueva guerra judicial entre Paulina y Colate por la custodia de su hijo. Al parecer, el adolescente viajó solo de Miami a España donde fue retenido por no tener documentación. Isabel González nos da la última hora del caso.
La guerra entre Paulina Rubio y Colate no acaba. La expareja volvía a ser citada en un juicio rápido en Miami después de que a su hijo Nicolás lo retuviesen en el aeropuerto de Madrid por viajar solo e indocumentado.
La cantante no se ha presentado a este juicio y tampoco ha devuelto al empresario su hijo tal y como tocaba por la custodia. Isabel González ha podido ponerse en contacto con el entorno de Colate que le daba la última hora sobre esta nueva disputa.
"Hoy tendría que devolver Paulina Rubio a su hijo y creo que no se va a producir. Por lo que sabemos, después de hablar con gente cercana al empresario, ese niño está todavía con su madre que tampoco se ha dignado a recogerle en el campamento como ordenó la juez", asegura Isabel.
"Tenía que ser Paulina Rubio la que llevase a ese niño a España desde Miami y recogerlo del campamento en España. Todo lo ha incumplido", añade la periodista. ¡Dale al play!
