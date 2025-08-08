Un bocado sabroso como entrante o aperitivo, de Karlos Arguiñano: croquetas de rabo de ternera

El rabo de ternera es una carne rica en colágeno natural, lo que la convierte en un aliado para la salud de las articulaciones, la piel y el intestino. Así que si quieres tener una piel radiante, tiene que probar esta receta de Arguiñano.

El cocinero ha utilizado rabo de ternera en esta ocasión porque seguramente te resulte más fácil de encontrar que el rabo de toro, pero el resultado "te va a entusiasmar" igualmente.