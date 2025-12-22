Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
LOTERÍA DE NAVIDAD EN DIRECTO

Lotería de Navidad

La reacción de Nando Escribano al descubrir en Espejo Público que le ha tocado la Lotería de Navidad

El colaborador de Espejo Público ha descubierto en Espejo Público que uno de sus décimos había resultado premiado en la Lotería de Navidad. Esta ha sido la reacción del colaborador de Más Espejo.

Nando Escribano en Espejo Público.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Espejo Público se ha volcado con el Sorteo de la Lotería de Navidad. El programa ha hecho un seguimiento de los décimos que llevaban los colaboradores del programa para tenerlos localizados en todo momento. Pilar Vidal se ha convertido en la musa de la suerte de todo Atresmedia. La colaboradora ha estado repartiendo estampitas a todos los empleados de Atresmedia durante días. Unas estampas, bautizadas como las 'pilus de la suerte', que se han convertido en uno de los reclamos más famosos de la Lotería de Navidad en toda la cadena.

Nando Escribano ha querido rendir su particular homenaje a una fecha tan esperada disfrazándose precisamente de los encargados de repartir suerte en estas fechas: los 'niños de San Ildefonso'. Ataviado con el original uniforme de estos pequeños portadores de suerte, el reportero presentaba ante la audiencia una de las herramientas más útiles para estos días: la Caja Mágica de Antena 3 Noticias. Una aplicación interactiva donde es posible guardar los números de los boletos premiados para después comprobarlos de forma instantánea.

Así descubría Nando Escribano que le había tocado un pellizco en la lotería

La sorpresa de Nando Escribano ha venido después de que metiera uno de sus décimos en la Caja Mágica de Antena 3 Noticias y descubriera que acababa de ganar 120 euros. Nando ha explicado que este décimo provenía de su casera y ha celebrado en directo este pellizco económico. En el otro extremo se encontraba Pilar Vidal. Pese a que jugaba una gran cantidad de décimos la colaboradora no había visto premiado ninguno de sus décimos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Elecciones en Extremadura.

Todas las claves de las elecciones en Extremadura ¿cambia el ciclo en España? "Es un cambio histórico importante"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Laura Pausini

Los secretos del último disco de Laura Pausini: está compuesto por canciones que descubrió siendo coach de La Voz

Nando Escribano en Espejo Público.

La reacción de Nando Escribano al descubrir en Espejo Público que le ha tocado la Lotería de Navidad

Ordenatriz

Trucos sencillos para devolver el brillo a la vajilla y los textiles del hogar estas Navidades

Elecciones en Extremadura.
ELECCIONES EXTREMADURA

Todas las claves de las elecciones en Extremadura ¿cambia el ciclo en España? "Es un cambio histórico importante"

Sebastián Yatra y Eva González
Mejores momentos | Gran Final

La canción que Yatra escribió pensando en un amor y acabó dedicando a sus amigos: “Estaba pensando en ellos”

Pablo López y Sebastián Yatra
Mejores momentos | Gran Batalla

Las canciones que han marcado las vidas de Pablo López y Sebastián Yatra: “Recuerdo a mi papá tocando la guitarra”

Los coaches han escuchado en una jukebox unas canciones que son muy especiales para sus vidas.

Nutriman
NUTRIMAN

Jamón para todos los bolsillos: las claves para elegir el plato estrella de estas Navidades sin gastarte demasiado

No hace falta gastar una fortuna para disfrutar de un buen jamón en estas fiestas. Saber elegir bien marca la diferencia entre pagar de más o acertar en la compra.

Sebastián Yatra

“Ese es tu verdadero premio”: Sebastián Yatra agradece a Oihan la transformación interna que ha sufrido en La Voz

El Desafío

“Somos más fuertes de lo que pensamos”: El Desafío lleva al límite a los concursantes de la nueva temporada

Mika y Eva González

Estas palabras de los coaches provocan la tierna reacción de Mika: “Es muy bonito cuando uno recibe amor”

Publicidad