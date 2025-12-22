La reacción de Nando Escribano al descubrir en Espejo Público que le ha tocado la Lotería de Navidad

Espejo Público se ha volcado con el Sorteo de la Lotería de Navidad. El programa ha hecho un seguimiento de los décimos que llevaban los colaboradores del programa para tenerlos localizados en todo momento. Pilar Vidal se ha convertido en la musa de la suerte de todo Atresmedia. La colaboradora ha estado repartiendo estampitas a todos los empleados de Atresmedia durante días. Unas estampas, bautizadas como las 'pilus de la suerte', que se han convertido en uno de los reclamos más famosos de la Lotería de Navidad en toda la cadena.

Nando Escribano ha querido rendir su particular homenaje a una fecha tan esperada disfrazándose precisamente de los encargados de repartir suerte en estas fechas: los 'niños de San Ildefonso'. Ataviado con el original uniforme de estos pequeños portadores de suerte, el reportero presentaba ante la audiencia una de las herramientas más útiles para estos días: la Caja Mágica de Antena 3 Noticias. Una aplicación interactiva donde es posible guardar los números de los boletos premiados para después comprobarlos de forma instantánea.

Así descubría Nando Escribano que le había tocado un pellizco en la lotería

La sorpresa de Nando Escribano ha venido después de que metiera uno de sus décimos en la Caja Mágica de Antena 3 Noticias y descubriera que acababa de ganar 120 euros. Nando ha explicado que este décimo provenía de su casera y ha celebrado en directo este pellizco económico. En el otro extremo se encontraba Pilar Vidal. Pese a que jugaba una gran cantidad de décimos la colaboradora no había visto premiado ninguno de sus décimos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.