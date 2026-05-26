La exsecretaria de presidencia de Zapatero, sobre Gertrudis Alcázar: "Todo pasaba por ella y Zapatero confiaba plenamente"

Durante más de dos décadas fue una figura completamente desconocida para el gran público. Discreta, eficiente y siempre lejos de los focos. Pero el nombre de María Gertrudis Alcázar Jiménez, conocida en el entorno del expresidente como "Gertru", ha irrumpido ahora en primera línea después de que la Audiencia Nacional la señalara como una pieza clave dentro de la presunta trama que investiga el juez Calama.

Nacida en Daimiel (Ciudad Real), sobre su edad apenas existen datos públicos. A los 21 años comenzó a trabajar en la secretaría del PSOE y, desde entonces, fue escalando hasta convertirse en la mano derecha de José Luis Rodríguez Zapatero durante los últimos 26 años.

Su nombre aparece hasta en 33 ocasiones en el auto judicial. Según el magistrado, Gertrudis Alcázar habría sido la "mano ejecutora" de determinadas órdenes y el nexo de conexión entre el expresidente y el resto de implicados. El juez incluso ha ordenado requisar su teléfono móvil.

"El presidente decía: 'Esto que lo vea Gertru'"

En Espejo Público hemos hablado con Mari Ángeles López de Félix, que trabajó durante seis años en Moncloa y estuvo a las órdenes de Gertrudis Alcázar. "Para quien no conozca cómo funciona la Presidencia del Gobierno, el presidente tiene dos pilares fundamentales: su secretaría y su gabinete", explica. "La Secretaría del presidente es muy compleja. Trabajan generalmente entre siete y nueve personas. Algunas llegan con el nuevo presidente y otras permanecen porque conocen perfectamente el funcionamiento interno".

Según relata, la confianza entre Zapatero y Gertrudis era absoluta. "El presidente decía constantemente: 'Esto que lo vea Gertru'. Todo pasaba por ella", asegura. La ex trabajadora la describe como "una mujer eficiente, discreta y muy legal", encargada tanto de la agenda profesional como de la personal del expresidente.

La investigación judicial

"Hay muchas cosas que no cuadran"

Ahora, sin embargo, esa figura silenciosa ocupa el centro de la investigación. Según el auto, Alcázar se habría encargado depara dar apariencia de legalidad a determinadas operaciones. También habría colaborado, según las pesquisas, en la. Preguntada por las acusaciones, Mari Ángeles López reconoce sentirse "absolutamente. "Zapatero siempre fue una persona cercana, humilde y coherente. Para quienes trabajamos con él, esa confianza en su honestidad se acaba de romper", afirma. Sin embargo ante los indicios reconoce que "hay muchas cosas que no cuadran".

La ex empleada recuerda además el ambiente familiar que transmitía el expresidente en Moncloa: "José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer y sus hijas eran inseparables. Siempre proyectaban cercanía con todo el personal".

Una vida desconocida incluso en su propio pueblo

Gertrudis Alcázar también fue número nueve en las listas del PSOE en Torrejón de la Calzada (Madrid) en las elecciones municipales de 2023. Sin embargo, en el municipio, de unos 10.000 habitantes, nadie parece conocerla.

Nuestra compañera Vanessa Pámpano, desplazada hasta la localidad, ha preguntado a varios vecinos si sabían quién era. La mayoría respondía con sorpresa: "No sé quién es". Ese anonimato contrasta ahora con el protagonismo que ha adquirido tras el avance de la investigación judicial.

"La impunidad está empezando a formar parte de la política"

Mari Ángeles López de Félix también ha reflexionado sobre el impacto político y social del caso: "Hace muchos años escribí un libro contra la corrupción y, tristemente, seguimos igual o peor", lamenta. "Esa sensación de impunidad está empezando a formar parte de la política y con eso tenemos que terminar".

Mientras la investigación continúa avanzando, la figura de Gertrudis Alcázar, durante años invisible para la opinión pública, se ha convertido ya en uno de los nombres clave del caso.

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