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EN TIERRA LEJANA
Alya descubre la relación entre Cihan y Mine y estalla
Alya no logra contener su indignación tras conocer el vínculo entre Cihan y Mine, una revelación que cambia por completo su relación en la serie turca En tierra lejana.
El último episodio de En tierra lejana deja uno de los momentos más tensos entre Alya y Cihan. La joven se enfrenta directamente a él después de descubrir la relación que mantiene con Mine y le reprocha haberle ocultado la verdad.
La conversación provoca un fuerte choque entre ambos y marca un nuevo punto de inflexión en la trama. Alya muestra su decepción por el engaño mientras Cihan intenta justificar la situación tras quedar al descubierto.
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