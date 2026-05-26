Alya descubre la relación entre Cihan y Mine y estalla

El último episodio de En tierra lejana deja uno de los momentos más tensos entre Alya y Cihan. La joven se enfrenta directamente a él después de descubrir la relación que mantiene con Mine y le reprocha haberle ocultado la verdad.

La conversación provoca un fuerte choque entre ambos y marca un nuevo punto de inflexión en la trama. Alya muestra su decepción por el engaño mientras Cihan intenta justificar la situación tras quedar al descubierto.

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