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Mejores momentos | 26 de mayo

Dos concursantes de La ruleta pactan dinero por unos pastelillos y a espaldas del otro: “Me ha podido más el hambre”

Laura ha desvelado que, antes de empezar el programa, había pactado con Adrián que le daría dinero a cambio de unos Miguelitos.

Dos concursantes de La ruleta pactan dinero por unos pastelillos y a espaldas del otro

Dos concursantes de La ruleta pactan dinero por unos pastelillos y a espaldas del otro: “Me ha podido más el hambre”

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Julián López
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Laura se ha hecho rápidamente con el público de La ruleta de la suerte, y cada vez que jugaba, recibía el apoyo del público… ¡y hasta consejos de qué hacer! Pero la euforia ha acabado con la concursante del atril rojo cayendo en el gajo ‘Se lo doy’, por lo que tiene que dar los 400 euros que tiene en su marcador y el supercomodín a Adrián o a Rubén.

“Si eres buena, sabes que me lo tienes que dar”, le avisa Rubén, ya que en un panel anterior, este concursante cayó en el mismo gajo que Laura y le dio todo lo que tenía a ella.

Pero lo que Laura ha dicho ha dejado a todos a cuadros: “Adrián me dijo que si caía en el ‘Se lo doy’, se lo daba y me enviaba una caja de Miguelitos”. El concursante del atril, por si acaso, sube la apuesta para hacerse con el marcador de Laura: “O dos…”, dice Adrián.

Rubén no puede creerse lo que está oyendo mientras el público exclama de emoción. Intenta recuperar lo que perdió, una jugada de caballerosidad por parte de Laura que no sucede. ¡Le da los 400 euros y el supercomodín a Andrés!

Jorge Fernández comenta la jugada y le recuerda que le ‘robó’ el dinero a Rubén y, en lugar de devolvérselo ahora, se lo da al otro concursante. En ese momento, Laura se da cuenta y se queda en shock: “Doble robo a un Guardia Civil”, bromea Rubén mientras la concursante implora su perdón.

“Podrías haber remediado eso”, le dice Jorge Fernández a una Laura que intenta defenderse: “Tienes razón, pero me ha podido más el hambre”, dice la concursante.

El presentador de La ruleta de la suerte ha querido saber más detalles de este pacto secreto que tenían Andrés y Laura a espaldas de Rubén. En el vídeo de arriba tienes todos los detalles, ¡dale al play y no te lo pierdas!

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