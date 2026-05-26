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Mejores momentos | 26 de mayo

“Esto es nuevo”: un concursante comete un error que ha ocurrido por primera vez en 20 años de La ruleta

Durante una de las pruebas de velocidad, Rubén ha cometido un inédito error que ha aprovechado Adrián para resolver.

un concursante comete un error que ha ocurrido por primera vez en 20 años de La ruleta

“Esto es nuevo”: un concursante comete un error que ha ocurrido por primera vez en 20 años de La ruleta

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Julián López
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Los concursantes se han enfrentado a la triple prueba de velocidad dedicada a los eclipses, y Rubén ha sufrido otro pequeño lapsus que, esta vez, le ha costado dinero.

El concursante del atril amarillo ha sido rápido con el pulsador y cuando ha querido resolver, Jorge Fernández ha dado su respuesta como incorrecta. “No, exactamente no”, se ha lamentado el presentador,

Adrián, el concursante del atril azul, ha sido el siguiente en resolver, acertando el panel. ¡Rubén lo había dicho al revés! Jorge Fernández ha señalado este inédito error en La ruleta de la suerte: “Esto es nuevo, podremos llevar 20 años y cada vez pasan cosas nuevas”, ha comentado el presentador riéndose.

La tarde de Rubén ha sido algo ‘aparatosa’ ya que, en un panel anterior, fruto de los nervios, ha cometido un lapsus muy repetido en La ruleta de la suerte.

Jorge Fernández se ríe con el lapsus de este concursante: “Te he apuntado en la lista”

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El concursante se ha lamentado por no haber sumado esos 100 euros a su marcador por haber resuelto el panel de manera correcta. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

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