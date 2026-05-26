La confesión de Susanna Griso y Carlos Alsina por la despedida parcial del periodista: "¡Tú tienes mi edad!"

Carlos Alsina, director y presentador del programa de Onda Cero 'Más de Uno', anunciaba que a partir de la temporada que viene dejará de presentar el espacio matutino de la radio de Atresmedia, al menos durante su primer tramo.

"Voy a abandonar la información y la opinión (...) Muchos me han dicho: '¡Quién pudiera!'", compartía Carlos con Susanna Griso.

"¡Nos dejas huérfanos!"

La sorpresa inicial ha dado paso a numerosos mensajes de compañeros. En su inmensa mayoría, según el mismo reconoce, de apoyo, comprensión y felicitación por la decisión que ha tomado el periodista. Susanna Griso le reprocha que deja "huérfanos" a muchos oyentes, empezando por ella, que admite echará de menos a su compañero al mismo tiempo que reconoce el trabajo de quien tomará el relevo de Alsina en el primer tramo del programa: "No puedes estar mejor sustituido ni relevado".

"¡Tú tienes mi edad!"

Susanna Griso, desde el afecto y la admiración, que en numerosas ocasiones ha reconocido sentir por el periodista radiofónico, ponía un pero a su anuncio de apartarse parcialmente de los micrófonos: "Hay otro tema y es que ¡tú tienes mi edad, Carlos! ¿En qué momento estás pensando en una jubilación anticipada? ¡Por mucho que madrugues!".

Carlos bromeaba sobre cómo ha tratado el paso del tiempo a ambos. Ya en tono serio descarta que piense ya en la retirada, confesando que lo que pretende es optimizar sus esfuerzos en ciertas partes de su incuestionable y larga carrera profesional.

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